Le llueve sobre mojado a Iberdrola

Las sanciones económicas a la empresa española Iberdrola se le están juntando, y no son coincidencias, tiene una cauda de malos manejos técnicos y administrativos, que finalmente algunos se han comprobado y es por eso que en su propio país la están enjuiciando.

En España se le abrió un proceso penal por manipulación en el precio de la energía eléctrica, que fue inflado 26.5 por ciento durante el ejercicio 2013 y fue cuando un grupo de consumidores solicitó que las autoridades investigaran esos precios que ahora son confirmados como elevados.

En México, durante los conversatorios y exposiciones que hicieron autoridades para la explicar Reforma Eléctrica se expuso esa situación con gran ventaja para las empresas extranjeras, sin embargo, esa reforma no se aprobó.

En Nuevo León se canceló un permiso a una planta propiedad de Iberdrola porque éste se venció y ya no se renovó, por lo que los usuarios ahora reciben ese servicio de la Comisión Federal de Electricidad.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “este es un caso de concesión que se venció y ya no se renovó el permiso, es de los pocos casos, y la Comisión Reguladora de Energía ya no renovó el permiso”.

La decisión no fue fácil porque se pensó que habría un apagón o una huelga, pero a pesar de esas especulaciones se tomó la decisión y ahora la CFE les suministra esa energía con los mismos precios.

Andrés Manuel López Obrador calificó este sábado como “justa” la multa de 9 mil 145 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le impuso a Iberdrola debido a que su planta de autoabasto vendió energía eléctrica a socios que no contaban con este permiso y expresó que México no es tierra de conquista.

“Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es fraude legal (autoabasto), es probable que por esa razón se le haya multado a Iberdrola, y no tenía conocimiento porque no es mi fuerte la venganza, aunque considero que sí es justo y México no es tierra de conquista”.

Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional en Madrid, Ismael Moreno, por fin, después de dos años, decidió la imputación de Iberdrola porque además hay otros casos de manipulación del precio de la electricidad, como el que presuntamente habría cometido en el verano del año pasado por el vaciado intencional del embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora, para alterar a su favor el costo de la energía.

Pero son considerados además otros posibles ilícitos por los que se investiga a la cúpula directiva, como delitos de espionaje, cohecho activo, falsedad en documento mercantil, atentado contra la intimidad y una serie de delitos ecológicos.

Así es que ahora Iberdrola tendrá que responder por todas esas posibles anomalías. Más claro ni el agua.