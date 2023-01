Levantándose con el pie izquierdo

Empezó el año y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió a su presidenta, cargo que sentía muy seguro la ministra plagiaria de la tesis recepcional, de la cual, además de la copia de la ministra, parece haber otras más enteramente iguales.



Al menos la UNAM corroboró que la tesis mencionada, efectivamente es una copia de la original escrita previamente por un abogado y que en la copia está involucrada la maestra directora de dichos trabajos para la titulación.



Afortunadamente y pese a que López Obrador tachó a los ministros de corruptos y traidores, incluidos sus recomendados, por no aprobar sus propuestas anticonstitucionales y no dar el mando a Yasmín Esquivel, quien accedería a todas sus ocurrencias. Finalmente, los ministros eligieron a Nora Lucía Piña Hernández, quien tiene una limpia, coherente y recta trayectoria y no está a las órdenes del tlatoani mayor. Hay que reconocer que el presidente saliente, Arturo Saldívar, a pesar de haberse doblegado en momentos a las órdenes del Ejecutivo, finalmente en un acto de valor rechazó la propuesta de prolongación de su cargo. Ojalá y el Poder Judicial recobre su autonomía y, por otra parte, se tomen medidas correctivas para la ministra deshonesta.



El nuevo jueves de culiacanazo es capturado Ovidio, “el Ratón”, hijo del “Chapo”, como un acto de buena voluntad ante la llegada del presidente Biden; se dice que la localización y estrategia se debió a investigaciones de inteligencia externa; sea o no verdad, el chiste es que se fracturó el pacto con la gente de Badiraguato y por lo pronto, Sinaloa y en especial Culiacán se volvió zona de guerra, y muy probablemente de alto riesgo en los días y meses por venir. Por lo pronto, el “Ratón” está tranquilo en Almoloya, pues dos amparos impiden su extradición para ser juzgado en los Estados Unidos y no sería difícil que en algún momento quede libre por falta de pruebas y hasta por falta de orden de arresto, pues lo detuvieron sin dicha orden.



En el inter se está aplicando (aunque no alcanza para todos) una vacuna cubana contra el Covid-19, misma que no está aprobada por la OMS, no tiene la tercera fase de investigación y no funciona ante las nuevas cepas del virus, debiéndose estar aplicando las nuevas vacunas polivalentes de Pfizer o Moderna, que sí protegen contra los virus actuales. En fin, maniobras de los secretarios de Salud.



Y para rematar, un nuevo accidente fatal del sistema de transporte colectivo Metro, que por falta de mantenimiento, equipos de comunicación y un panel de control para ver cómo circulan los trenes, causaron un choque entre dos convoyes a mitad del túnel entre dos estaciones, con una chica muerta y un centenar de heridos. No falta que digan que todo se debe a los gobiernos anteriores, puede ser que sí, pues la línea 12 le tocó a Ebrard, luego Mancera tal vez sí dio mantenimiento y ahora van 3 con Claudia.



Muy bien por los pobres que sólo son carne de cañón para la estrategia política y que con una dádiva defenderán a quien los trata como mascotas (dicho por él mismo), pero gracias al hambre y la ignorancia lo seguirán y defenderán.