Una buena noticia para las mujeres fue la aprobación en Veracruz de la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia de género, con la cual se impide que los agresores culpables de delitos sexuales, los sentenciados por violencia familiar y/o quienes no pagan pensión estén en el poder. Se trata de un paso sumamente importante en esta lucha pues se trata de una reforma constitucional que emana de la sociedad civil.



Tras más de 40 horas en resistencia en el Senado, las Constituyentes anunciaron, el pasado 29 de abril, que la reforma por la que muchas mujeres habían luchado para que fuera aprobada y reconocida en sus estados, fue aprobada. Al ser una reforma constitucional, ahora pasa a los Congresos Locales.



Se trata de una reforma y adición a los artículos 38 y 102 de nuestra Constitución con la cual se suspenden derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a quien cometa violencia de género. Es decir, con la Ley 3 de 3 contra violentadores, no podrán ser candidatos, servidores públicos ni ocupar cargos de elección. Va con dedicatoria a quienes son agresores culpables de delitos sexuales, sentenciados por violencia familiar y quienes no pagan pensión alimenticia. Y aplica también para el Poder Judicial y las Fiscalías.



Hay que reconocer el trabajo que ha realizado la defensora de los Derechos Humanos y activista, Yndira Sandoval, para hacer esto posible; ha sido incansable en su tarea por sumar a soluciones que frenen la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres. Como bien lo ha comentado Yndira, esta 3 de 3 contra la violencia de género no lleva dedicatoria, pero sí tiene destinatarios y son todos aquellos agresores, deudores y violadores que se han cubierto con el manto de impunidad que el poder les otorga. Por eso el objetivo es uno: ningún agresor en el poder.



Veracruz cumplió, pero aún falta la votación de varios congresos locales. Por ser reforma constitucional, se necesita el voto de 17 congresos. Hasta hoy la hemos aprobado en Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Tabasco y Colima. Cada esfuerzo que hagamos para luchar contra la violencia contra las mujeres puede ser una vida salvada y aquí, en nuestro estado, aún tenemos mucho por hacer.



Por eso, una vez más, lanzo el llamado a mis compañeras y compañeros diputados locales a que aprobemos otra iniciativa ciudadana: la Ley Monse, nacida aquí en Veracruz, de la mano colectivas Brujas del Mar, para sancionar a quien encubra o ayude a escapar a un feminicida.



Y lo reitero: para quienes integramos el Grupo Legislativo del PRI es una prioridad frenar la violencia de género, por eso cada iniciativa que se presente, con ese fin, siempre será apoyada por nosotros.



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local