Ley de Ingresos 2023, conformación y significado

Ahora para conseguir losdos grandes apéndices(crecimiento y bienestar), el gobierno se valede sus políticas públicas,principalmente de supolítica económica, y para ello echamano de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los cuales, de acuerdo con su periodicidad, debe quedaraprobada antes de fin de mes (que yafue aprobada), para posteriormente seguir con el Presupuesto de Egresos de laFederación. Se generó una estimaciónen el ingreso público de 8.29 billones depesos, siendo un gran aumento en comparación con la LIF del año en curso quese estructuró en 7.08 billones de pesos.La parte medular de la Ley de Ingresos se divide en dos partes, la primeraes de donde vienen los recursos queconforman el ingreso público, y la segunda tiene una implicación casi directa y segura sobre el crecimiento del PIB.En cuanto la conformación vemosuna distribución de 4.6 bdp con un origen en los impuestos, 470,845 mdp porcuotas de aportaciones de seguridadsocial, 35 mdp por contribuciones demejoras, 57 mmdp por derechos, 6,543mdp por productos, 173,554 mdp en losaprovechamientos, 1.3 bdp en los ingresos derivados de ventas de bienes,prestación de servicios y otros ingresos;487,742 mdp en transferencias, asignaciones, subvenciones, pensiones y jubilaciones, finalizando en 1.176 bdp poringresos derivados de financiamientos,lo interesante de esta composición esque no se contemplan la creación denuevos impuestos ni aumentos en losya existentes, lo cual nos dice que elaumento se debió al aumento en el precio del petróleo, así como en su producción que se estimó en 1.8 mdb diarios,complementando lo anterior con losrubros de financiamiento y el aumentoen las recaudaciones.Dado que el crecimiento económicoen este 2022 no ha sido proporcional alaumento recaudatorio, significa quepara este 2023 se estima un incrementoen los niveles de producción y serviciosa la par de que se estará cobrando impuestos a quienes antes no pagaban,aumentando el esfuerzo recaudatorio ysu aplicación en la política fiscal del Estado.En teoría la proporcionalidad PIBLIF debe ser alrededor del 50%, para elcaso mexicano ronda el 22%, por locual es importante el acortar la brecha,significando una mejor rentabilidadpara el Estado, pero no necesariamentepara los empresarios. Sin embargo, paraeste 2023, la SHCP estima un crecimiento del 3% mientras que Banxico loestima en 1.2%, por lo cual podemos esperar una fluctuación entre estos dospuntos.El tipo de cambio se prevé ronde los20.6 pesos por dólar, una TIIE promediode 8.95, diciéndonos de manera indirecta que la inflación seguirá arriba del8% y probablemente bajando por eltercer trimestre a un 6-7 %, lo cual, sinduda, sería algo muy positivo, aunquese ve complicado no solo por la economía mexicana, sino porque EstadosUnidos caerán en recesión técnica, ylos conflictos globales aun repercutenen la economía nacional.Ahora solo faltara ver cómo se comportará el gasto público para el siguiente año, siendo clave, ya que es la antesala de las elecciones del 2024, por locual se prevé se destine un gran presupuesto a las obras emblemáticas delEjecutivo, así como el aumento en elgasto en asistencia social, dejando todoenmarcado el cambio presidencial, degubernaturas, así como de ambas cámaras, sin duda será sumamente interesante ver y analizar la visión económica.