Ley General en Humanidades...

“La ciencia y la tecnología son actividades humanas esenciales para la cultura, que están en constante construcción, evaluación, corrección y actualización. Son fundamentales para entender e intervenir en el mundo en que vivimos, relacionar en estructuras coherentes hechos aparentemente aislados, construir sentido acerca de los fenómenos de la naturaleza, acrecentar el bienestar de la humanidad y enfrentar los desafíos que implican, entre otros, y alcanzar el desarrollo sustentable y revertir el cambio climático”.



Recién se aprobó por Diputados y Senadores el Decreto de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación HCTI, aunque no hubo un acuerdo unánime sobre el particular, el partido en el poder logró su propósito, los científicos, investigadores y maestros no obtuvieron una respuesta favorable, no se les escuchó. Es una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual, los centros públicos. Si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt requería cambios, la Ley de la 4ª T no tomó en cuenta la opinión de las y los científicos y la propia sociedad. Esta Ley es anti federalista concentra todo en el Ejecutivo, el Plan, dinero, todo, y se elimina de la Ley el objetivo del 1% del Producto Interno Bruto en materia de Tecnología, Ciencia e Innovación ha señalado Salomón Chertorivski diputado de MC. Se dice que dicho organismo actuará como entidad asesora del Ejecutivo Federal comenta Enrique Gómez del Universal.



¿El fin de la corrupción o el fin de la Ciencia Básica? Doctor en Física por la Universidad de Michigan (EE. UU.), especialista en temas de Física de Altas Energías y del Cosmos. Estudios en temas de educación en el Seminario CIDE-Yale de Alto Nivel (2016). Premio Estatal Puebla de Ciencia y Tecnología (2009). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, Nivel III, y comenta: el CONACYT pasa a llamarse Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías o Conahcyt, me parece que desde el mismo nombre hay una intención política, tal vez un intento de hacer algo nuevo, diferente al pasado.



Y continua “Desde el lado oficial se anuncia con bombo y platillo que México cuenta ya con una ley que permitirá entrar a una nueva época para la ciencia; una ley que nos permitirá alejamos del “neoliberalismo”, con sus perniciosas políticas e ideología, mismas que hicieron que muchos fuéramos víctimas de ese nuevo becerro de oro que incluye la competencia, el individualismo y la meritocracia. Muchos no podrán evitar reírse al leer lo anterior, fruto de mi dudosa habilidad para la ironía, pero más llega a preocuparnos cuando descubrimos que hay quienes las creen tal cual”. Decir que se ha terminado con el neoliberalismo es algo que no se sostiene en la realidad. Para empezar, seguimos siendo un país capitalista, con una alta concentración del ingreso, la Bolsa de Valores sigue funcionando con las mismas empresas, las mineras extranjeras siguen arrasando con el medio ambiente, los bancos siguen exprimiendo nuestros ahorros mediante leoninas cuotas y comisiones, etc.



El investigador Díaz Cruz considera que el único campo de actividad donde se ha tratado de llevar a cabo una destrucción sistemática de las “políticas neoliberales”, o al menos de aquello que las autoridades entienden como tales, es en el terreno de la ciencia. Por una parte, cuando se habla de que en el pasado dominaba la corrupción, que hubo transferencias a las empresas para hacer investigación, y que sólo se aprovecharon de los fondos para su beneficio, se es injusto con la comunidad científica. “Desde que me incorporé al sistema como investigador en 1992, he sido testigo de las protestas del medio científico por los limitados apoyos para los proyectos de investigación. Ese mismo medio académico denunció el uso poco claro de los recursos para apoyar a las empresas en innovación tecnológica, con casos de graves abusos inclusive”. Ahora bien, primero habría que identificar cuántos casos reales han ocurrido en el pasado, y de haber sido el caso que hubiera científicos que sean parte del SNI y que hubieran hecho algo indebido, debería denunciarse ante la justicia y hacer un seguimiento de este, no anunciarlo como una generalidad que acusa de manera injusta a toda una comunidad, El Doctor en física también habla de otros problemas manifiestos en la Ley General: Hay también en la propaganda gubernamental un intento por equiparar los distintos saberes de la sociedad, en particular se habla de los saberes tradicionales, como una forma alternativa para estudiar la realidad. Si bien existen áreas en las que puede haber puntos en común, por ejemplo, en la Biología y la Herbolaria, hay otras áreas como la Física y las Matemáticas, que nos llegaron desde otra tradición cultural. Aunque nos puede parecer un tanto arrogante la posición dominante en la ciencia, me parece que tiene a su favor que justamente nos acaba de salvar ante el reto más difícil que hemos enfrentado en nuestra generación: la epidemia del Covid. En la citada ley tampoco se dice cómo se deberían asignar recursos a la investigación de una manera más racional. Tal vez sería necesario evaluar y determinar el grado de desarrollo de las diferentes áreas, para asegurar que cada una cuente con los recursos adecuados a sus necesidades y así poder avanzar. Y así es como trabajan los países más desarrollados, que invierten tanto en ciencia aplicada como en ciencia básica, porque muchas veces de ahí vienen las revoluciones tecnológicas.



Hay otros temas muy criticables en esa Ley, como el papel limitado que se asigna a esa misma comunidad científica, que puede opinar, pero no incidir en la toma de decisiones del sector. ¿Por qué lo hacen así? Es posible que haya otra intención política, esto es, quieren reformar la ideología que impera en el sistema científico, como si eso fuera posible. Quizás la verdadera intención sea lograr que desaparezca esa comunidad científica que no comulga con las ideas oficiales, y dejar que se muera por inanición, sin recursos y con un ambiente enrarecido que haga poco atractivo para los jóvenes dedicarse a la actividad de científica pura. La intención sustantiva del estudio de las ciencias es coadyuvar en la formación de una ciudadanía que participe democráticamente, con fundamentos y argumentos en la toma de decisiones acerca de asuntos científicos y tecnológicos de trascendencia individual y social.