El buen amigo Melitón Morales Domínguez, director de la revista Análisis Político, ha coordinado con dedicación y sabiduría la ACOVER, una asociación de periodistas que lleva el nombre de don Froylán Flores Cancela, de feliz memoria. Hace unos días apenas festejó el Día de la libertad de expresión y expresó conceptos interesantes en los que vale la pena reflexionar. “Pareciera que no hay mucho que festejar. Los primeros meses de este año han sido dolorosos para nuestro gremio porque muchos comunicadores han caído en el cumplimiento de su deber”, dijo el hombre de Oluta. “Pero es motivo de regocijo que nosotros sí estemos aquí, de pie, firmes, para demostrar y dejar muy en claro que, a pesar de los intentos de las fuerzas oscuras, la voz de las y los periodistas no será silenciada en nuestro país”, acotó “La libertad de expresión es fundamental para las democracias modernas. En una democracia, como la que tenemos en Veracruz y en todo el país, se puede no estar de acuerdo. El presidente, como lo ha hecho constantemente, manifiesta su desacuerdo con sus críticos, pero los críticos tienen todo el derecho de ejercer la crítica”, apuntó, en un encuentro en donde se reconoció a comunicadores.

“Eso es lo que nos enriquece, lo que nos hace grandes, porque no vivimos en un totalitarismo ni estamos sujetos a un régimen de control absoluto. Si alguien lo intentara, entonces ahí tenemos que estar nosotros, los comunicadores, los periodistas, los que nos hemos dedicado profesionalmente a la transmisión de la información, para denunciar que la libertad de expresión es un derecho humano que todos podemos ejercer a cabalidad”. Sabias palabras, profundas, que abonan al equilibrio, al justo medio del que han hablado algunos filósofos. “En estos tiempos de redes sociales, de Facebook, Instagram y Twitter —y hasta de Tinder, donde los jóvenes buscan parejas digitales— la libertad de expresión está a la mano de todos, porque al final, como ya lo dije, es un derecho de todos los seres humanos”, añadió. “Pero nosotros, quienes nos hemos dedicado a la comunicación, al periodismo, de una manera profesional, tenemos un gran compromiso con nuestra sociedad”, apuntó. “Nuestro deber es no solo decir lo que sucede tal como sucede, sin adjetivos ni filias o fobias, también es enriquecer el debate, darle voz a todos y promover un periodismo equilibrado, que no abone a la gran polarización que existe”, indicó. “La verdad, compañeras y compañeros, no debería tener color. La verdad es simple y sencillamente, la verdad, los hechos, el acontecimiento, lo que aparece delante de nosotros. Claro, también todos tenemos derecho a “nuestra verdad”, porque somos seres humanos, no autómatas, no robots, controlados por programas o mentes perversas. Todos somos hijos de nuestra historia, de nuestro tiempo, de nuestras circunstancias, como decía un viejo filósofo”, indicó, refiriéndose al gran Ortega y Gasset. “Pero, ante la sociedad, tenemos el compromiso de proyectar lo que es verdadero, más allá de nuestros propios intereses. Hoy, en un día tan significativo, recordemos a quienes han perdido la vida por ejercer esta noble profesión”. “No les pido que guardemos un minuto de silencio. No, les pido que no callemos, porque la única manera de combatir el autoritarismo es denunciarlo, es criticarlo, es gritar a voz en cuello, en todas las plazas y lugares públicos, que la libertad de expresión es un derecho legítimo”.