¡Libertad para Viridiana!

Desde enero hasta abril de este año, en Veracruz han sido asesinadas 47 mujeres. Somos el segundo estado del país con el mayor número de feminicidios.



De acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres publicado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 23 veracruzanas han sido víctimas del delito de feminicidio y 24 de homicidio doloso en los primeros cuatro meses de 2023.



Pero nada de esto es importante ni para el Gobierno de Veracruz ni para una Fiscalía General del Estado que sólo sirve de brazo ejecutor de las venganzas políticas de Cuitláhuac García. Lo importante para ellos son la persecución y el encarcelamiento de sus adversarios políticos.



La periodista y ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café por el PAN, Viridiana Bretón Feito, hoy es la última presa política del régimen morenista.



No está recluida por la comisión de un delito. Está en la cárcel por orden del gobernador, quien hace un año, desde el atril del palacio de gobierno, la declaró culpable, fabricando un delito y violando la presunción de inocencia.



Al igual que su amo y señor, desde su ignorancia, hoy Cuitláhuac García pretende erigirse como el jefe del Poder Judicial y el patrón de la Fiscalía del Estado.



Viridiana Bretón es una presa política más. Como Presidenta municipal de Ixhuatlán del Café, presentó las mejores cuentas de gobierno, según los propios informes del ORFIS.



Fue una alcaldesa sin mancha. Fue la primera mujer en presidir su municipio. Durante su gestión, en Veracruz sólo hubo 2 ayuntamientos que resultaron con cero daño patrimonial y uno de ellos fue precisamente Ixhuatlán del Café, presidido por Viridiana.



Lástima que el Gobierno de Cuitláhuac García, podrido por la corrupción y el nepotismo, jamás podrá presumir lo mismo.



Hoy, cientos de voces se han alzado para exigir su libertad. La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en la República Mexicana y diversas organizaciones de periodistas están manifestando su indignación por su ilegal detención. Yo, como veracruzano, me sumo a esas voces.



El delito que se le imputa es fabricado. La justicia en Veracruz es cuatroteísta -como lo reconoció la propia Presidente del Tribunal Superior de Justicia-, es decir, ni pronta ni expedita. Sólo es parcial y selectiva.



Viridiana Bretón recuperará su libertad como ya lo han hecho otros presos políticos como José Manuel del Río Virgen (MC), Pasiano Rueda (PT) y Norma Azucena Rodríguez; y como lo harán Rogelio Franco (PRD), Tito Delfín (PAN), Gregorio Gómez (PRD) y Nicolás Ruiz Roset (PAN).



Algunos de ellos, ya han recibido la absolución de los jueces federales, pero en el desvarío y la inquina del gobierno estatal, se mantienen en prisión acusados de otros delitos, igualmente fabricados e incluso, invalidados por la Suprema Corte, como es el caso de los ultrajes a la autoridad.



Después del 2024, la cárcel estará destinada a quienes han corrompido la justicia y han violentado el Estado de Derecho.



La Fiscalía del Estado no protege a las mujeres, sino que las violenta desde el poder. Todos ellos serán juzgados por la historia y los tribunales.



¡Hoy exigimos la libertad de Viridiana Breton Feito!



La puntita



Gobernadoras y gobernadores de Morena han pedido al gobierno de Perú que también los declaren “Non Gratos” para seguir la misma suerte de su amo y patrón. Dicen que históricamente México ha estado en contra de los golpes de estado, justo cuando ya preparan uno en caso de perder la elección presidencial.



