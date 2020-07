Línea delicada

Sobra decir que desde que Felipe Calderón movilizó al Ejército en Michoacán hasta el atentado a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en la CDMX, la crisis de violencia ha mantenido un incremento sostenido. Según el INEGI, entre 2007 y 2018 hubo poco más de 250 mil homicidios violentos durante las administraciones de FCH y EPN, a los que habría que sumar los 34 mil 585 asesinatos ocurridos en 2019, ya con AMLO a la cabeza.

La delincuencia ha lanzado un desafío sin precedente al intentar el asesinato de OGH. Hoy la duda es qué hará AMLO ante la inseguridad, ese cuarto caballo del apocalipsis del momento actual de México, crítico que apenas si se puede exagerar.

No por fallido el atentado disminuye en gravedad. Frente a tan demencial afrenta, la mejor noticia es que su vida está fuera de peligro. Más que los criminales fallaran en su intento, debería abonar a la fortaleza de las instituciones.

Para esto último, se requieren pasos concretos y determinantes, signos claros, incluidos resultados, que dejen en la sociedad la certidumbre de que la República no está en riesgo de ser sometida por la criminalidad.

Frente a un cáncer que lastima a todos por igual, se mantienen dos posiciones plagadas de polarizante infantilismo. El “oficialismo digital” argumenta que ante el atentado contra el secretario capitalino es una muestra clara de que el gobierno federal está lastimando intereses de la delincuencia organizada; por su parte, la oposición señala que el país está fuera de control y que los hechos demuestran que AMLO y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, no tienen capacidad de hacer algo al respecto.

Al decidir la caza de García Harfuch, los delincuentes apuntaron al policía de más prominencia en el país, luego del desmantelamiento por el actual gobierno de la Policía Federal.

De haber logrado su ruin objetivo, los criminales habrán asestado un golpe mayúsculo a las instituciones del país. Así de poderosos se sienten, que dejan claro su capacidad para moverse en CDMX e infiltrarse en la policía, pues sabían de antemano la ruta y la logística del secretario.

La respuesta ante la intentona debe ser una bocanada de oxígeno que infunda confianza en la sociedad y un punto de inflexión para las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. La declaración de guerra no puede ser respondida a tontas y locas, pero tampoco debe tolerarse. Con total respeto al marco de la ley, el Estado no puede dejar espacio a ser desafiado impunemente.

Si García Harfuch no fuera dueño de una sólida carrera que incluye lo mejor del modelo policial, que hoy ha sido desterrado por un gobierno federal que ha preferido la opción militarizada; si no contara, por su trayectoria, con el reconocimiento de distintos actores atentos a los temas delincuenciales; si todo eso no fuera suficiente para hacer la defensa de este policía, hay que dejar apuntado que intentar su aniquilamiento implica un desplante mayúsculo: ir contra él es ir contra Sheinbaum, que es ir contra AMLO. Así en ese tablero.

Ha pasado año y medio y podemos anotar que “ese punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad” no ha llegado.

La curva homicida sigue hacia arriba, de acuerdo con un reportaje publicado en Animal Político por el periodista Arturo Ángel, de junio de 2019 a mayo de 2020, durante los primeros 11 meses de funcionamiento de la Guardia Nacional, la principal apuesta de este gobierno, para ver la panorámica completa, dibujar el camino de una estrategia y empezar a mover el andamiaje de la 4T en materia de seguridad, la cifra de víctimas de homicidio doloso ascendió a 32 mil 78 personas, 450 asesinatos más que los 11 meses previos cuando, explica Arturo Ángel, no existía en el país la Guardia Nacional desplegada. El reportaje de Ángel también evidencia la nebulosa que rodea a este cuerpo de seguridad, sobre la capacitación de los elementos, su evaluación y el control de confianza.

En pocas palabras, opera mal, con pésimos resultados, y a esto se le agrega opacidad.