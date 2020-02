Llamado al gobernador desde Los Pinos

Llama la atención que haya sido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien personalmente le haya cobrado al gobierno del estado veracruzano, representado por su compañero de partido, Cuitláhuac García Jiménez, los 12 mil 415 millones de pesos que la Secretaría de Educación de Veracruz, en su mayoría, le adeuda al ISSSTE por retenciones que hizo a maestros, cuotas que debieron enterarse y entregarse a ese instituto.

En una de sus ruedas de prensa mañaneras, López Obrador reveló que seis estados de la República Mexicana adeudaban al ISSSTE 57 mil 825 millones de pesos, de los cuales, en su mayoría, los estaba debiendo el estado de Veracruz.

De esas seis entidades federativas, Baja California, Colima y San Luis Potosí ya habían llegado a un acuerdo con el ISSSTE y que faltaban por hacerlo, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

Veracruz, decíamos, debe 12 mil 415 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y después de este, seguía el estado de Guerrero con nueve mil 563.7 millones de pesos y luego Michoacán.

Pero insistimos, lo que llama la atención es que haya sido el mismísimo presidente de la República quien haya alzado la voz para prácticamente reclamar el pago de ese adeudo, por dineros que ya le fueron descontados a los maestros que cotizan en el ISSSTE, pero que literalmente “jinetearon” los exdelegados de la SEV sin entregarlos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Lo de menos es pagar, como lo ha declarado insistentemente el ejecutivo estatal de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, con lo cual se solventaría el adeudo con el ISSSTE, pero con ello también, se estaría tapando un hoyo destapando otro, pues esos más de 12 mil millones de pesos se dejarán de utilizar para cubrir otras necesidades.

Por ello López Obrador preguntó en la mañanera cuando reveló este adeudo: “¿cuántas denuncias hay sobre eso?, entonces ya tenemos que acabar con esa corrupción y estoy seguro de que las cosas tienen que mejorar”, lo cual debe servir de acicate al gobierno del estado de Veracruz, pues que se sepa, no ha promovido ninguna acción legal o judicial en contra de los ex secretarios de Educación de Veracruz que “jinetearon” esos más de 12 mil millones de pesos.

Y es de eso de lo que no ha hablado García Jiménez como gobernador señalado por el ejecutivo federal, de las denuncias en contra de quienes no enteraron y no entregaron al ISSSTE esos miles de millones de pesos.

Quizá por ello y al ver la complacencia con que se está actuando en Veracruz en contra de esos ex titulares de la SEV, es que personalmente el ejecutivo federal hizo público este tema y prácticamente les dejó “la víbora chillando” a los gobernadores de los estados que acumularon una deuda por casi 60 mil millones de pesos al ISSSTE.

López Obrador sabe que el asunto no es menor e implica mucho, pues el mismo dijo en la multicitada mañanera que: “Lleva trabajo, lleva tiempo porque estaban bien enraizados, arraigados estos vicios, pero vamos a limpiar de corrupción” y eso es precisamente lo que espera del gobierno del estado de Veracruz, que se aplique para que la impunidad deje de correr en el terreno fértil veracruzano.

Políticamente el presidente de la república le fijó una meta más a su correligionario Cuitláhuac García Jiménez, gobernador veracruzano, quien deberá ocuparse de atenderla, pues sería penoso, muy penoso, que en otra mañanera Andrés Manuel López Obrador diga cual claridoso es, que Veracruz sigue siendo el mayor deudor del ISSSTE y que nadie, absolutamente nadie ha sido llamado a cuentas por ello, porque aquí se acostumbra pagar los platos que rompió otro.

EJEMPLO A SEGUIR … El próximo lunes dos de marzo, en el Centro Recreativo de Xalapa, ubicado en Xalapeños Ilustres e Insurgentes, allá en la capital del estado, estará Irinea Buendía Cortés, activista y defensora de los Derechos Humanos, quien promovió la primera sentencia por feminicidio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la búsqueda de justicia para su hija, Mariana Lima Buendía.

Irinea Buendía dictará la conferencia “Feminicidios, memoria, verdad y justicia”, a invitación del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (OUVmujeres) y la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER). Bien.

guadalupehmar@yahoo.com