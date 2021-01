Lo dicho: en Morena van por todo; Ahued: ¿invitación que no puede rechazar?

Object preview





Tuxpan: que revisen a candidatos

Observadores de la política veracruzana nos señalan que lo que se ha dicho en estas páginas cobra vigencia por lo que tuvieron que expresar ayer varios diputados de Morena.

La invitación pública para que Ricardo Ahued acepte ser el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Xalapa no vino de cualquier expresión morenista, sino desde el corazón mismo que detenta el poder, nos indican.

No solo fue por parte del coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, sino que hicieron estar en esa conferencia de prensa a tres mujeres que son (eran) aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa: Dorheny Cayetano García, legisladora federal y quien se había movido mucho para hacer presencia en la capital; Ana Míriam Ferráez, quien soñaba con la alcaldía, y Rosalinda Galindo Silva, quien también había dado muestras de interés por ser postulada.

Sin embargo, nos apuntan sobre este tema, era claro que ninguna había levantado en las preferencias electorales de los xalapeños y aunque parecía que había un errado empeño en llevar adelante las candidaturas de Dorheny o Rosalinda, pues ya se ve que no.

Lo que hay, nos dicen estos observadores políticos, es un empeño de Morena por ganar el mayor número de elecciones y más si se trata de Xalapa, asiento de los poderes gubernamentales y la tierra del gobernador Cuitláhuac García.

Ahora está claro que Xalapa -y todos los demás lugares- la pelearán con todo y no solo la pelearán, sino que hay la decisión para ganarla. Si eso implica hacer a un lado amistades para dar paso a mejores cartas, pues se está haciendo en Morena, nos indican.

Estos observadores nos recuerdan que en estas páginas se ha señalado que la oposición no la tendrá fácil para quitarle demarcaciones a Morena, pues los morenistas están haciendo lo necesario para ganar. Xalapa era un mensaje confuso para los militantes de ese partido, pero ahora se ha aclarado, nos destacan.

Por lo que respecta al senador (y exalcalde y exdiputado) Ricardo Ahued, quien a la invitación no ha dicho ni sí ni no, lo más probable es que termine diciendo que sí, aunque una parte de su cerebro diga que no.

Y es que, nos comentan los observadores, tras su renuncia en Aduanas, ahora ha recibido una invitación muy bien hecha… que no se puede rechazar.

De Tuxpan nos llega un SOS por parte de tuxpeños que señalan estar preocupados ahora que los partidos políticos están por definir a sus candidatos a las alcaldías.

Nos expresan que Tuxpan es visto, por algunos, como un fuerte botín, debido a lo cual diversos personajes ya se mueven para intentar lograr el respaldo de la gente, presentándose como inocentes palomas, aunque sectores de la sociedad saben muy bien de sus antecedentes.

Esta ciudad del norte del estado es un apetecible platillo para gente vinculada con malosos, nos dicen. La zona portuaria tiene ahora un gran movimiento y está en expansión, debido a lo cual por ahí no solo entra mercancía “buena”, sino “mala”. Sus tierras son muy buenas para la agricultura y la ganadería, además de que tiene cercanía con la Ciudad de México y los principales centros urbanos del conflictivo Tamaulipas.

Estos tuxpeños preocupados demandan que las listas de candidatos sean revisadas por la Fiscalía General de la República. Dicen que los aspirantes deben aceptar eso, al fin de que quien nada debe, nada teme.