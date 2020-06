Lo difícil de ser padre

¡Ah qué difícil es ser padre! Es más, no creo que haya un padre perfecto, aunque sí muchos que se acercan a la excelencia.

No hay un texto, guía o más recientemente video que oriente a un hombre para ser padre y cumplir con esa función, aunque hay muchas lecturas que tratan de la paternidad, unas desde el punto de vista sicológico, otros religiosos, unos más filosóficos, pedagógicos y hasta esotéricos y disciplinarios, pero ninguno abarca todos los saberes, características y virtudes de una paternidad perfecta, tal vez porque esa perfección no existe o es igual para todos los hijos, sobre todo porque cada hijo como individuo es diferente, único y especial, y cuando la naturaleza nos da la oportunidad de ser padre vamos repitiendo formas de como fuimos criados y educados en nuestra niñez, para después ir modificando conductas, formas de educar y amar a los hijos, quienes, a su vez, nos van mostrando sus características propias y peculiares, con lo que vamos poniendo de nuestra cosecha basada en errores y aciertos, siempre y cuando estemos dispuestos a dedicarles tiempo, atención y, sobre todo, amor sin excesos.

En la actualidad, como pediatra veo y analizo multitud de tipos diferentes de padres, desde los rígidos en la disciplina hasta los extremadamente permisivos, los que le dan todo lo que el hijo pide, aun con grandes sacrificios, bajo la idea de que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve, los que ponen retos para que el hijo se gane con esfuerzo lo que desea y no se trata de ganárselo con trabajo, sino con buenas notas, colaboración en el hogar, hacer alguna tarea y cumplir las normas y reglas de cada hogar.

El padre que en general es el pilar económico del hogar muchas veces se pierde de los grandes momentos de su hijo por tener que trabajar y llevar el sustento, así que los primeros pasos, las primeras palabras, los festivales, el ser parte de la escolta escolar y muchos eventos más, los ve por fotografías o por comentarios de la madre o los abuelos, sobre todo porque difícilmente un jefe dará permiso al padre para asistir al festival de su hijo.

Un padre debe saber cuándo hay que jalar la rienda y cuándo aflojarla en la educación de sus hijos. Debe saber expresarle su amor, abrazarlo y besarlo sin importar su edad, saber de sus éxitos y festejárselos, en sus fracasos consolarlo y aconsejarlo, ser antes que nada el padre, pero también el amigo, el confidente, el consejero y, sobre todo, el guía que predica con el ejemplo. ¡No!, no es fácil ser padre, es algo que se aprende y pule en el camino y por eso unas veces nos sale bien y otras no tan bien, pero lo catastrófico es cuando nos sale mal, pero si bien es difícil y laborioso no hay mejor recompensa que un “te quiero, papá”, acompañado de un abrazo y un beso, ver los logros de sus hijos y al crecer verlos hechos hombres o mujeres de bien.

Felicidades, papás. El próximo domingo disfrútenlo aun con la cuarentena. Gracias hijos por el privilegio de hacerme padre y para ti papá, felicidades, gracias por tu ejemplo y tu amor, donde quiera que estés, aunque vives siempre en mi corazón.