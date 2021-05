Lo dijo el santo Papa

Buen día, apreciado lector. Tiempo de campañas, tiempo de reuniones, tiempo de escuchar propuestas y alegatos, tiempo de cuidar la boca, de no meter las narices donde no se deba, por aquello de no te entumas, y claro, por la pandemia.

En la Asociación de Comunicadores del Estado de Veracruz y de otros colegas, estos días han sido de escuchar a aspirantes a cargos de elección popular de diversos partidos, como El Coyame, el inge Arnulfo Rodríguez, Carlos Abreu, Said Tanos, el Chocolate, el capitán Faustino, Ricardo Ahued y este martes a Itzel Jurado, que junto con la siempre talentosa abogada Rosa Hilda Rojas Pérez y Michelle Servín, son verdadera dinamita para su causa en el nuevo partido Redes Sociales.

Todos ellos, al igual que los demás candidatos, como especialmente Edith Carmona Carmona, que va por el PT para presidenta de Tlalnelhuayocan, con la noble intención de servir a la comunidad. Ella sobre todo se distingue por impulsar el cuidado del agua.

No hace mucho el santo Papa, ese que los jarochos dicen que dice que sólo Veracruz es bello con su capital Xalapa, expresó que “es deber del cristiano involucrarse en política, aunque sea ‘demasiado sucia’".

“Debemos inmiscuirnos en la política, porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Y los laicos cristianos deben trabajar en política", dijo el Papa Francisco.

Sobre el tema de la participación de los laicos en la esfera pública, el Papa explicó que "involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros no podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos: no podemos".

El santo Padre señaló además que "es fácil decir ‘la culpa es de aquel’... pero yo, ¿qué cosa hago? ¡Es un deber! Trabajar por el bien común es un deber de un cristiano. Y muchas veces para trabajar el camino a seguir es la política".

Pues órale. Siempre es respetable la opinión del jefe de la Iglesia católica, pero también la de usted, la del prójimo, la de todos. Y aunque hablar de política, deportes y religión siempre será complicado, es bueno hacerlo, sin perder la conciencia de que no se trata de salir de pleito.

Al reportero le dio mucho coraje la derrota de las Águilas del América, pero fue un gran partido con Pachuca. Ni modo. Tenga paz y armonía en su hogar. Cuidemos las plantas.

mail:

gustavocadenamathey@gmail.com

