Lo irreal del precio de la gasolina en México

Pongamos el ejemplo de una familia en México: un padre que trabaja y se encarga de la manutención de su esposa y dos hijos. Dicho padre de familia percibe un sueldo mensual con el que cubre los gastos de su casa más los gastos escolares y paseos familiares los fines de semana.



Supongamos que en el lapso de un mes dichos gastos se incrementan en gran porcentaje y él sigue percibiendo el mismo sueldo mensual; el padre de familia decide no hacer ningún ajuste y recurrir a financiarse por medio de tarjetas de crédito. Por lógica la familia no percibe ningún cambio en su estilo de vida, sin embargo, todos los meses se está recurriendo a algún financiamiento para cubrir ese extra, lo que genera un endeudamiento a largo plazo que puede volverse impagable.



Es el mismo caso que está sucediendo con las finanzas públicas debido a lo que se ha dejado de ingresar al no estar incluyendo la totalidad del impuesto especial (IEPS) e ISR al precio final por litro de las gasolinas Magna, Premium y el diésel.



Si bien esta medida ha ayudado a que la inflación no sea mayor, el hueco financiero que ha dejado en las finanzas públicas durante los últimos meses del año 2021 y todo el 2022 se puede convertir en un grave problema a largo plazo ya que ha tenido como consecuencia la adquisición de deuda externa para cubrir los compromisos de pago que tiene el gobierno federal, ya que aunque México es un país exportador de energéticos, durante varios años la balanza comercial ha sido deficitaria y esta no ha alcanzado a cubrir el total de lo que se importa con lo que se exporta; según datos del INEGI tan solo el primer semestre del año 2022 el déficit alcanzó los 15 909 millones de dólares.



El Impuesto Especial sobre productos y Servicios (IEPS) es un impuesto que se toma en cuenta en el paquete económico que entrega la Secretaría de Hacienda a la cámara de diputados para hacer las proyecciones de ingresos para el año siguiente; juntando este con otros impuestos y los otros mecanismos de recaudación que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se define el presupuesto para las diferentes secretarías, programas de salud, educación, seguridad y para las obras de infraestructura.



El IEPS por litro autorizado el año pasado para gasolina magna fue de $5.49 por litro; sin embargo durante varios meses del 2022 gran parte de este impuesto junto con el de los dos combustibles no fue cobrado en su totalidad, lo cual representó un déficit en el erario de cerca de 100 000 millones de pesos.



Al no contar con dichos ingresos el gobierno tiene dos opciones: o recortar los presupuestos asignados para las secretarías y la obra pública o contratar mas deuda, que sería el caso del padre de familia que empieza a financiarse por medio de sus tarjetas de crédito.



Muchas veces es necesario tomar las decisiones correctas aunque sean las más dolorosas e impopulares. No es posible saber qué factores puedan afectar la fluctuación en el precio del barril de petróleo para este año, sin embargo, esperamos decisiones responsables de las autoridades correspondientes para no seguir afectando las finanzas públicas y que puedan adoptar otro tipo de medidas como subsidiar parte del costo del transporte público que sí ayuda a las familias que menos tienen.



*Presidente Coparmex Xalapa