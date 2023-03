Lo principal es el amor al pueblo

Si al inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue contundente al mencionar que no solo se trataba de un cambio de gobierno, sino que se trataba de un cambio de régimen, circunstancias que ha cumplido a cabalidad, lo expresado el pasado 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México ha sido, en concepto de quien expresa estas ideas, el mejor discurso de los últimos cien años en la historia de nuestro país.



El discurso tiene en esencia una importante carga ideológica de lo que ha representado este cambio de régimen y lo que representa la Cuarta Transformación, una definición de lo que se está determinando como el humanismo mexicano, cargado de lecciones sencillas pero profundas de la política y el servicio público en nuestros días, partiendo de la base que López Obrador habla en todo momento de la cimentación de una nueva forma de gobernar, cimentación que es apegada a su definición. Al propio Presidente le está tocando construir las bases, que no se observan, pero que eran necesarias ante el grado de descomposición de la clase política, bases que son fuertes para sostener un futuro basado en la esperanza de millones de mexicanos.



Es probable que Francisco I. Madero y el propio Lázaro Cárdenas fueron omisos en respaldarse en el pueblo en sus causas, probablemente por sus circunstancias o por voluntad propia. En este caso López Obrador considera lo más importante: el respaldo del pueblo, por eso sentencia: “… El pueblo no traiciona…”, no por nada el Presidente tiene los niveles de aprobación más altos que un mandatario puede obtener a nivel mundial, pues ha destacado que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Asimismo, sabido que la transformación no llega con claridad en sus conceptos a todos los que formamos parte del movimiento, y que hoy en día hay quienes no han entendido la necesidad de legitimarse moralmente para poder subsistir y seguir avanzando en esta transformación.



Cita los apuntes del general Cárdenas, que señala lo que hoy en día es igualmente una realidad: “… he podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos, al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo…”. El análisis y reflexiones del primer mandatario resultan una auténtica guía para lo que ocurrirá en los siguientes años y décadas, en ocasiones es un manual para entender el papel que jugamos cada uno en esta revolución de las conciencias, en algún momento expresa una realidad que reza así: “Los procesos políticos así son más complejos de lo que suponen los intelectuales racionalistas, en los procesos políticos intervienen factores como la suerte, la genialidad de los dirigentes y los sentimientos del pueblo”.



Siempre ha sido de esa manera, las grandes transformaciones de nuestro país son efervescentes por el impulso de los grupos sociales que históricamente han sido marginados, como es el caso de los pobres. Desde razonamientos, reflexiones y expresiones basadas en el amor al pueblo, y que conceptualizan el humanismo mexicano, fundado también en la solidaridad y la coincidencia con valores supremos como la libertad, la igualdad y hacer visibles a los más necesitados, respetarlos y reconocerlos.



López Obrador está cimentando, al lado de millones de ciudadanos, como un artesano, con sus manos, y ese trabajo conlleva el amor por su pueblo, es por ello el avance irrestricto de esta revolución pacífica, es por eso que no se detendrá, pese a la calumnia y la difamación de unos pocos. La cimentación requiere paciencia, sabiduría y luchar siempre por un sueño, que es un México, no en el que los pobres se hagan ricos o viceversa, más bien un México más igualitario, equitativo y justo para todos.



*Diputado federal. Morena