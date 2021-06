Lo que sigue en México

México es un gran país por sus habitantes, su cultura y sus grandes recursos; sin embargo, pese a estar entre las 15 economías más grandes del mundo, ha descendido en varios indicadores en los últimos 30 meses, por lo que se ha incrementado la pobreza de sus familias.

Con cada día que pasa, los mexicanos tenemos un ingreso per cápita menor y no se ve para cuándo se revierta esta tendencia. De acuerdo con el Coneval, “el poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 4.8% entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021”. Según organismos internacionales, un mexicano promedio tiene ingresos anuales menores a los 9 mil 900 dólares, mientras que un norteamericano percibe más de 65 mil 100 en ese mismo lapso; por su parte, un austriaco promedio percibe 50 mil dólares al año y un chileno 15 mil 500. Los mexicanos pertenecemos al grupo de los países que tienen menos ingreso por familia. Desde la cancelación del NAIM, el desempleo se ha agudizado y, según el Coveval, han pasado a la pobreza 10 millones de mexicanos durante la presente administración.

Las políticas del gobierno han fracasado en materia de bienestar: la inseguridad ha aumentado, la cobertura de salud ha disminuido, el desempleo ha crecido y la corrupción se ha incrementado con las adjudicaciones directas y el mal manejo discrecional de los programas sociales. Los altos funcionarios y los llamados “servidores de la nación”, así como jóvenes y beneficiarios han normalizado malas prácticas de desvío de recursos en los diversos niveles de gobierno. Para contrarrestar el deterioro social y económico de México es necesario que los nuevos diputados federales pongan un alto a los errores del gobierno en materia legislativa, ya que la falta de certeza jurídica aleja a los inversionistas nacionales y extranjeros.

También es importante cuidar que el presupuesto del gobierno no se derroche en obras y programas mal planeados, pues la política económica debe estar orientada a la generación de condiciones de seguridad para las familias, suficientes medicinas e infraestructura para el desarrollo sustentable.

La tarea de los ciudadanos mexicanos será trabajar más duro y crear fuentes de empleo con imaginación, pero también fortalecer a la sociedad organizada, moderna y detener los abusos y obstáculos de los gobernantes.

La sociedad está en permanente movimiento y crecimiento. Frente a las diferentes políticas públicas hay un grupo muy importante de personas que, bien informadas o con gran sentido común, trabajan todos los días honradamente para salir adelante.

Lo que sigue en México son tiempo interesantes.

Twitter @basiliodelavega

