Lolita, te presento a los jóvenes

Ahora, al cumplir los 18 años, los jóvenes no solo deben tramitar su credencial de elector, su licencia aquellos que sepan conducir, sino también su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Con la mayoría de edad vendrá también la bienvenida al pago de impuestos. Conocerán a Lolita, como se le dice coloquialmente, y también su rigidez. Con la Miscelánea Fiscal 2022 recién aprobada, a partir de los 18 años tendrán que inscribirse, tengan o no tengan trabajo, a la lista de contribuyentes, pues será requisito indispensable para tramitar su título, cédula profesional y su firma electrónica.

El principal argumento que dio el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue que con esto evitarán que las empresas fantasmas les roben la identidad a los jóvenes para sus fechorías. Pero si trabajas para ayudar a costear tus estudios, como sucede en cientos de miles de casos, entonces sí tendrás que pagar tus impuestos y, desafortunadamente, serán menos ingresos para subsistir. También estarán bajo la lupa si recibes depósitos superiores a los 15 mil pesos en tu cuenta bancaria, sin importar si eso es para pagar colegiatura, renta y comidas.

Hay que explicarle al SAT de dónde sale ese dinero, pues la intención es jalar el hilo hasta donde tope. Así, si estás a punto de cumplir 18 años, tendrás que sacar tu RFC, pero deberás pedir que diga sin actividad económica, para que no seas sancionado por no presentar declaraciones parciales. Insisto: solo si no trabajas. Es cierto que un problema añejo ha sido el que solo lo más angosto del embudo pagamos impuestos, pero meter a los jóvenes ha sido considerado para muchos una falacia y hasta terrorismo fiscal.

Deberían concentrarse en los evasores y no en los que apenas van a iniciar su vida laboral. De todos es sabido cuán complicado es encontrar una primera oportunidad laboral, que en la gran mayoría de los casos es muy mal pagada, pues casi casi se les da la oportunidad de aprender y, encima de eso, tendrán que pagar impuestos. Por eso, nuestras diputadas y diputados federales del PRI fueron tajantes al advertir que se trataba de un daño a la libertad e independencia de los jóvenes. Ojalá y así se apliquen en atraer inversiones para generar los empleos formales y bien pagados que requieren nuestros jóvenes al terminar sus estudios técnicos o universitarios, o que encuentren las condiciones necesarias todos aquellos que deciden emprender; pero claro, eso está más que distante.

En mi carácter de diputada local electa, en días recientes he sostenido varias reuniones con rectores de las universidades, precisamente para hacer que los jóvenes no solo sean escuchados, sino que sean partícipes de la toma de decisiones, de ahí mi encuentro con el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Xalapa (UX) y con Angelo Mattiello, de la Universidad de las Naciones. Otra cosa que deberían iniciar las autoridades es reformar los planes de estudio en las escuelas y, desde pequeños, enseñarles sobre finanzas, la importancia del ahorro y, por supuesto, del pago de impuestos, para qué sirve y por qué su contribución es importante.

Así no tendrían que obligar a nadie; todos estaríamos conscientes para qué sirve cada peso de nuestras contribuciones. Uno de los muchos errores de la Miscelánea Fiscal 2022 que en las próximas entregas ya iremos desmenuzando.

*Diputada local electa. PRI

