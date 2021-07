López-Gatell, el colmo de la indolencia

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el mismo que durante más de un año presentó las estadísticas nacionales del Covid-19 y a quien despidieron de su show con mariachi y flores, lanzó una de las peores declaraciones de este sexenio, la muestra clara del sentir y pensar de todos los morenistas: que los niños enfermos de cáncer planean un golpe de Estado al gobierno de López Obrador.

Una de las primeras acciones de este gobierno federal morenista fue, a su llegada, recortar recursos millonarios a diversos programas y acciones, entre estas el quitar los recursos para la atención del cáncer, condenando prácticamente a muerte a miles de enfermos, incluidos por supuesto muchos menores de edad.

Tal acción llevó a familiares y padres de familia a protestar por la falta de medicamentos básicos.

A mediados de octubre de 2019, en este mismo espacio les hablaba de la lucha presupuestal que habíamos emprendido en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) para dotar de mayores recursos a la atención del cáncer, dado que datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), arrojaban en los últimos 20 años en nuestro país las muertes por esta enfermedad habían aumentado, mientras que en Europa y Estados Unidos habían disminuido de manera significativa. Pero Morena ha insistido, desde entonces, en que el país marche como el cangrejo.

Un año después, en octubre de 2020, lamentábamos que Morena, PT y PES aprobaran, en lo general, la reforma a la Ley General de Salud para desmantelar el Fondo de Salud; su necedad de llevarse los más de 100 mil millones de pesos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizara 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, más los remanentes, con el supuesto argumento de comprar las vacunas contra Covid-19.

Mire cuánto tiempo ha pasado y no han podido vacunar a toda la población y, lo que es peor, han dejado sin atención a todos los enfermos.

En el colmo de la indolencia, en una entrevista ahora el subsecretario de Salud afirma que son solo 20 personas haciendo manifestaciones, que se ha creado una “narrativa de desabasto de medicamentos para niños con cáncer con un golpe de Estado”.

Ojalá que ni él ni nadie de su familia tenga que pasar nunca por el viacrucis de esos pequeños y de sus familiares; que jamás pierda a alguien porque no tuvo para comprarle los costosos medicamentos que son de vida o muerte.

Habla porque tiene boca, porque repite un mantra morenista sin sentido que no solo ha ofendido a las familias de los enfermos, sino que nos indigna como sociedad.

Por eso, como representante popular me solidarizo con los enfermos y sus familias, y me he adherido al punto de acuerdo de mi compañera diputada priista Erika Sánchez Martínez, en el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto de Salud para el Bienestar a informar el estado que guardan las adquisiciones de medicamentos para el cáncer y antirretrovirales; así como aclarar el subejercicio del IMSS de 2 mil 911 millones de pesos de servicios generales ejercidos durante el primer trimestre de 2021. Ese monto bien podría destinarse para atender a los enfermos

Reitero, no es solo López-Gatell, es este gobierno morenista el que solo ve un fin electoral mientras el país se les cae a pedazos. De pena ajena.

