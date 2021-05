En Xalapa, donde Morena ganó primero en 2015 la diputación federal con Cuitláhuac García y luego, en 2017, la alcaldía con Hipólito Rodríguez Herrero, el partido del presidente López Obrador estaría por perder una curul del Congreso de la Unión, cuyo control es lo que realmente interesaría más al mandatario mexicano.

Hasta ahora nadie entiende cómo es que en el décimo distrito electoral federal, conocido como Xalapa Urbano, Morena postuló candidatos comunes en coalición con el PT y el PVEM para la alcaldía y el Congreso local pero no para la diputación federal.

Y no sólo eso, sino que en vez de nominar a Carlos Abreu –un popular empresario xalapeño más afín al perfil del candidato a la alcaldía Ricardo Ahued, el cual, al no formalizarse la alianza tuvo que acceder a contender por el PT, un partido sin presencia ni estructura sólida en Xalapa–, la cúpula nacional de Morena decidió que el actual diputado federal Rafael Hernández Villalpando se reeligiera, no obstante que desde que ganó la elección de 2018 gracias al llamado “efecto López Obrador” el electorado xalapeño no volvió a saber de él, hasta ahora que regresó a solicitarles nuevamente su voto.

Al cuestionársele su ausencia y nula gestoría como diputado en apoyo de los xalapeños, Hernández Villalpando –quien como alcalde no concluyó su periodo municipal, ya que en septiembre de 2000 fue desaforado por el delito de bigamia luego de haber ordenado que dos camiones del servicio de Limpia Pública arrojaran toneladas de basura frente a Palacio de Gobierno en represalia porque la administración alemanista había clausurado por contaminante el relleno sanitario de “El Atorón”–, ha presumido su amplia experiencia política utilizando una desafortunada expresión que sus detractores han aprovechado para hacer escarnio de él en las redes sociales, al motejarlo como “Lord Paleta Chupada”.

“Yo soy paleta chupada, muy chupada. La gente me conoce, la gente me conoce, las mujeres me conocen y las niñas. He sido de los alcaldes que más desayunos escolares dieron, casi 20 mil diarios”, dijo sobre su administración municipal de hace casi 21 años.

Por eso, a Hernández Villalpando, así como a las candidatas a diputadas locales Ana Miriam Ferráez y Rosalinda Galindo, no se les ha vuelto a ver que hagan campaña junto con Ricardo Ahued, mejor posicionado en la contienda por la alcaldía. Según trascendió, son tantos los negativos que arrastran los abanderados de Morena a legisladores que habrían recibido la instrucción de que cada quien realizara proselitismo por separado.

De acuerdo con la plataforma mivotoutil.mx –creada para votar “de forma razonada” y “lograr un equilibrio en la Cámara de Diputados”, impulsando principalmente a candidatos del bloque opositor PAN-PRI-PRD–, la consultora Massive Caller, en su última encuesta del 12 de mayo, colocaba ya con un margen menor de 2 puntos porcentuales al priista Américo Zúñiga (42%) por encima de Hernández Villalpando (40.7%), cuyo partido, Morena, encabezaba las preferencias electorales al inicio de la campaña.