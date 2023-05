Los ataques a la SCJN deben para ya

A raíz de los constantes ataques a que han sido expuestos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto físicos, mediáticos y verbales por parte de funcionarios del partido en el poder, diputados, senadores y algunos grupos aislados de la población es importante entender cuál es la función dentro de la división de poderes que establece la Constitución de este órgano público.



La SCJN es el Tribunal máximo del Poder Judicial de la Federación y su principal labor es vigilar que las leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sean cumplidas y respetadas por los otros dos poderes que la misma constitución establece. Sus funciones y facultades están debidamente señaladas en el Artículo 1 de nuestra constitución y la reforma más significativa fue en los años 90 en el mandato de Ernesto Zedillo cuando el número de ministros de la Corte paso de veintiséis a once ministros; es importante señalar que los ministros son propuestos por el presidente de la República para que sean votados y elegidos por los senadores.



La división de poderes en México es fundamental e imprescindible ya que de esta manera se evita cualquier abuso de poder y se garantizan los derechos que tenemos como ciudadanos.



Es muy lamentable ver la polarización a la que hemos llegado como sociedad y la radicalización con la que muchos funcionarios y legisladores han actuado en contra de los ministros, inclusive el senador Ricardo Monreal ha declarado que inclusive podrían ser citados a rendir cuentas al Congreso de la Unión.



Solo para recordar a los legisladores que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó conforme a derecho y solo observó las irregularidades para las dos primeras partes de la reforma a la ley electoral de nuestro país, ya que se votó sin un análisis previo ni la discusión debida en las comisiones de trabajo correspondientes. Un proyecto de reforma de ley tan importante para nuestro país no puede ser discutido y aprobado en tan solo diez minutos como si se tratara de cosas menores.



El apego al derecho y al debido proceso no puede estar por encima de un grupo de personas o de una ideología partidista, todos y cada uno de los legisladores juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lejos de estar incitando a un linchamiento público de nuestros ministros se deberían estar preguntado por qué no han realizado su trabajo apegados a la legalidad y el debido respeto para lo que fueron elegidos por los ciudadanos.



Desde Coparmex impulsamos como nuestra hoja de ruta hacia un futuro con igualdad de oportunidades para todos, proponemos la promoción de un Sistema Político Democrático y de Derecho, con instituciones independientes, con leyes y reglas claras, estables y cumplibles, para lo cual necesitamos: respeto a la división de poderes, equilibrio entre gobierno y sociedad y la participación de los ciudadanos en las políticas y decisiones públicas.