Los bandidos no caen como héroes

A vida de anécdota, dentro del libro “Los bandidos”, una de las últimas obras del escritor alemán Friedrich Schiller, este cuenta en su magistral obra la historia de un conde franco, Maximiliano Von Moor, padre de dos hijos, Karl y Franz, de caracteres totalmente opuestos. Karl, el mayor, talentoso y noble; por otro lado Franz, el menor, un verdadero manipulador.



En la anécdota, Karl llega a vivir atormentado por la muerte hasta en tres ocasiones de su padre, por causas propias y no, del mismo primogénito, dado que pese a sus talentos termina siendo un fratricida y cometiendo un acto bárbaro contra su amada con la intención desvincularse de los forajidos que encabezaba y entregarse a la justicia.



Lorenzo Córdova pasará a la historia de nuestro país como un impresentable de la política y la democracia contemporánea, con su salida y las de otros “bandidos de la democracia” se cierra una etapa de lucha en el movimiento, pero también una etapa negra para nuestra democracia. Falso talentoso y de doble moral, él y los suyos representan a cabalidad una clase política que poco a poco queda en el pasado, burlón, clasista, cínico y falso demócrata, sale del INE y con él saldrán sinfin de historias consumadas en ilícitos y conductas alejadas de la moral y la legalidad.



Al igual que Karl mata a su padre, Lorenzo mata a su patria tres veces. La primera cuando se burla de la forma de hablar de un dirigente indígena, luego de asistir a un foro contra la discriminación precisamente, él quien representaba la máxima autoridad electoral hace mofa de quienes nos merecen todo el respeto, por elemental derecho y porque llegaron primero que nosotros en todo caso a esta tierra. La segunda muerte le causa Lorenzo a la patria cuando a contracorriente es uno de los funcionarios públicos con el salario, prestaciones y privilegios más altos en la historia de México, en un país donde se lucha contra las diferencias y los abusos de una clase política privilegiada, él se muestra no solo indiferente, sino belicoso contra la austeridad republicana, que no es una corriente, ni una causa incluso, es una necesidad en nuestro días, por ser un mensaje de solidaridad con el pueblo mexicano, pero también un mensaje de servicio y convicción en favor de la patria. Y la tercera muerte, al unirse a “Latinus”, plataforma no solo contraria al Gobierno, sino contraria al país, mismo por sus expresiones falsas, mal intencionadas y movidas por los intereses más hediondos que tanto mal le han hecho a nuestro país.



Sin embargo, su incorporación no es sorpresiva, dado el nivel de carencia moral e indecencia de quien tuviera la oportunidad de convertirse en prócer de la democracia y decidió mejor convertirse en bandido por intereses estrictamente mezquinos. Lorenzo Córdova y sus bandidos serán juzgados por nuestra historia y por la opinión pública de un país con una conciencia política ya muy desarrollada, no sé si rinda cuentas ante la justicia, tomando como base la necesidad de una reforma en materia judicial y que la Corte da la espalda al pueblo de México cuando más se le requiere. Pero aun así la circunstancia, Lorenzo y sus bandidos están cayendo como eso: bandidos.



*Diputado federal. Morena