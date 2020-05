Los Bartlett, pero qué necesidad

La transformación de México a través de un nuevo gobierno sigue dando mucho de qué hablar. Un día sí y al otro también, sin que haya pandemia de coronavirus que valga, la 4T sigue siendo parte de la plática que se lleva a cabo en los cafés y restaurantes de cualquier ciudad o localidad de nuestro país, y no precisamente por sus resultados alcanzados.

Cuando no se arremete contra los empresarios o neoliberales, o contra algún gobernador que no se pone las pilas, se recurre a Calderón como si éste expresidente representara la más fuerte oposición que encuentran a su paso, pero que dan de qué hablar no hay duda alguna. Claro, en este último caso, Calderón se pone de a pechito, tal vez como parte de una estrategia de la que no se han dado cuenta en Palacio Nacional, pues algo que le interesa mucho al expresidente es que se hable de él y entre más, mejor, ya que intenta, a través de su esposa y equipo político, contar con su propio partido. En este sentido está recibiendo la máxima publicidad gratuita por parte del gobierno y seguramente por las tardes se siente relajado disfrutando de esta gran ayuda que recibe.

Para el gobierno quizá también sea estratégico estarlo golpeando mediáticamente, pues ya no representa una amenaza, ha desdeñado al partido que lo llevó a la Presidencia y es un cartucho quemado de la política mexicana y con el proceso que se le sigue en Estados Unidos a Genaro García Luna, está prácticamente acabado.

Esta semana la mirada de los mexicanos se volteó hacia la secretaría de la Función Pública, que tiene en sus manos limpiar la imagen del gobierno morenista, ya que tendrá que resolver el cuestionamiento público que realizó Mexicanos contra la Corrupción contra el hijo de don Manuel Bartlett, a quien el IMSS le asignó un contrato por 31 mdp y en lo que se percibe con claridad al menos un gran conflicto de intereses, además de que no se siguieron los protocolos ni se aplicó la normatividad existente para este tipo de proveedores gubernamentales.

Apenas hace unas semanas Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, exoneró a Manuel Bartlett de un conflicto de interés y tráfico de influencias después de que se dio a conocer la posesión de más de 23 propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad, lo que le representó a ella un daño mayúsculo en su imagen pública.

Ahora enfrenta el reto de investigar y, en su caso, penalizar a los infractores internos o externos que deriven de la resolución que se haga al respecto.

Pero parece ser que de Palacio Nacional desean ayudarla y tendrá que darle congruencia a su resolución final para mantener también a salvo la imagen de la 4T, pues el canciller Marcelo Ebrard ya salió a declarar poniendo en entredicho la operación realizada entre el IMSS y Bartlett Jr., exhibiendo no solamente un potencial conflicto de interés o tráfico de influencias, sino irregularidades de otro tipo al señalar “que él compró directamente al fabricante de Estados Unidos y sin intermediarios” 211 ventiladores a precios de entre 384 mil y 600 mil pesos cada respirador, tres veces más bajo de los 1.5 mdp que pagó el Seguro Social a León Bartlett por ventiladores chinos.

Seguramente don Marcelo fue instruido para hacer esos señalamientos públicamente, con lo que una vez más demuestra su “gran trabajo” como secretario de Relaciones Exteriores, pues dejó claro que aún con la emergencia de la pandemia, las compras de este gobierno tienen que ser legales, transparentes, éticas y yo diría que hasta morales, para poder mantenerse en el jueguito de la corrupción.

Es posible que León Bartlett Álvarez no domine las reglas del juego, ¿pero don Manuel?, que hasta logró la caída del sistema electoral mexicano, que ha sido secretario de Gobernación, embajador, senador de la República, secretario de Educación y gobernador de Puebla, a él eso no se le pudo escapar, máxime que se dice que el domicilio de la empresa de su hijo es el mismo que habitan como familia.

Pareciera que una apantalladora trayectoria política y administrativa no se lleva bien con la rectitud, la honestidad y la honorabilidad.

Pero qué necesidad.

Diputado federal del PAN