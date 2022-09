Los cambios en educación

Jesús Reyes Heroles G.G. en La otra agenda ¿hasta dónde la regresión educativa?, expone: Cuando Morena triunfó en 2018 se anticiparon diversos cambios de fondo en México, entre otros en la educación. Lo que no era claro en qué dirección se darían dichos cambios, entonces la línea principal era la lucha por la “educación de calidad”.

“Arribó Esteban Moctezuma Barragán como secretario de Educación. Ahora es claro que su cometido básico era desarticular la llamada reforma educativa lo que hizo puntualmente. Se disipó el afán por la calidad”. “Con la llegada de Delfina Gómez quedó claro que su misión era cambiar el modelo educativo, que el gobierno llamó neoliberal a otro sin concretar las principales líneas de ese nuevo. Los artífices de esto fueron Marx Arriaga y Luciano Concheiro que en un par de intervenciones públicas sorprendieron a todos. Plantearon un giro hacia una educación ideologizada y anacrónica producto de una especie de marxismo trasnochado”. Recientemente comenzó la tercera etapa en la gestión de Morena en educación, con el nombramiento de la profesora Leticia Ramírez Amaya como secretaria de Educación. Inició un gran borlote al anunciar un plan educativo “Anticolonialista”. ¿En serio?, apunta Reyes Heroles.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer su plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, mismo que arrancará con una prueba piloto para la transición de grados escolares a fases de aprendizaje. ¿Se eliminarán los grados escolares? De acuerdo con la SEP, no. En su momento Gómez Álvarez reiteró que los grados escolares se mantendrán en todo el trayecto educativo de la educación básica, esto debido a que es un elemento facilitador de la gestión administrativa. “La organización en fases es únicamente para efectos pedagógicos", aclaró la funcionaria.

En ese sentido, las fases de aprendizaje quedarán de la siguiente manera: Fase 1: corresponde a aquellos menores de 0 a 2 años de edad, tendrá una duración de un año de formación. Fase 2: abarca la educación preescolar. Fase 3: primero y segundo de primaria. Fase 4: tercer y cuarto grado de primaria. Fase 5: quinto y sexto grado de primaria y Fase 6: primero, segundo y tercero de secundaria. Será el 29 de octubre cuando inicie el programa piloto. Además, previamente en septiembre se obtendrá un diagnóstico del grupo. Para las y los docentes, la Secretaría de Educación indicó que se llevará a cabo un taller intensivo de formación continua cuya finalidad es la aplicación del nuevo plan de estudios para quienes sean parte del piloteo. La estrategia es atender un promedio de 30 planteles educativos por entidad federativa. El modelo educativo que se implementará no tiene antecedente alguno en ningún otro país. Proviene de una corriente de pensamiento con un enfoque filosófico que se llama epistemología del sur -no lo dicen- del autor Boaventura de Sousa Santos y que va en contra de todo lo que tiene que ver con el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el individualismo y en lugar de centrar la atención en el estudiante, es decir, hacer una educación central del estudiante, hacen una educación centrada en la comunidad. ¿Cómo le van a hacer los profesores que aprendieron de una manera toda su vida, han trabajado así y ahora de repente le dicen no sabes qué a hora vas a salir al contexto del niño? ¿Vas a llevar a los niños afuera de la escuela y vas a aprender de la comunidad de la escuela lo que les vas a enseñar a cada uno de ellos? Hay muchas contradicciones y que va a ser muy difícil para los maestros llevarlo a cabo, aunque se diga que los profesores son profesionales y que tienen acercamiento con sus comunidades y los centros educativos.

Eduardo Backhoff, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y presidente de Métrica Educativa, comenta: este gobierno como todos los anteriores, no todos, pero casi todos los anteriores que lo antecedieron, han hecho un intento de hacer cambios de planes de estudio que desafortunadamente se quedan básicamente en el intento, porque llega otro gobierno que considera que no es correcto lo que hicieron anteriormente y vuelven a cambiar. Y este cambio constante de planes y programas de estudio que contempla todas las actividades que tienen que desarrollar los estudiantes, y los contenidos y los libros de texto pues se van modificando y nunca acaban de aterrizar, entonces nunca sabemos qué tan bueno fue el anterior.

Continúa Backhoff: “Me quedo con la idea de que se está haciendo un borrón y cuenta nueva de todo lo que se hizo anteriormente, no se está rescatando absolutamente nada, como que todo estaba mal hecho y vamos a empezar de nuevo, ese es el mensaje que nos están mandando con este nuevo cambio curricular. Eso puede traer implicaciones, pues un estudiante se queda trunco si comienza con un plan de estudios y nunca lo termina porque llega otro nuevo plan. Los planes de estudio se terminan justamente cuando va a finalizar el gobierno en turno y entonces se implementan en el mejor de los casos en el penúltimo o en el último año de gobierno. Si el nuevo gobierno hace un nuevo plan de estudios, el estudiante, queda digamos siempre a la mitad de uno y de otro, entonces me parece que los gobiernos tienen la responsabilidad de pensar que los cambios en educación son cambios a largo plazo que se tardan 10, 15, 20 años en que den frutos”.

Reyes Heroles comenta: Lo que se puede concluir en educación durante el periodo 2018-2022 es muy lamentable… que la calidad de la educación no es importante para la SEP, y que en cuanto a cobertura no saben qué hacer. Todo lo anterior es consistente y refleja el rechazo del conocimiento en general por parte del gobierno y de Morena. Haciendo alarde de su ignorancia y de su confusión ideológica creen identificar en el sistema educativo del Estado mexicano, de Justo Sierra, Vasconcelos, Bassols, Agustín Yáñez y Jesús Reyes Heroles, por mencionar algunos, una conspiración.