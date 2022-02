Los caminos del PAN y los Yunes

Poco a poco, los caminos se van cerrando a la familia Yunes para ir nuevamente por la gubernatura de Veracruz.

Constitucionalmente, dos de ellos, el jefe del grupo, Miguel Ángel, y su hijo mayor del mismo nombre, se encuentran impedidos para lograrlo. Uno, ya fue gobernador por dos años por elección popular y no puede ser votado nuevamente para el mismo cargo; el otro, cumple el requisito de ser veracruzano, pero no el de residencia efectiva de cinco años que exige la máxima ley del estado para inscribirse de candidato. Del clan, sólo Fernando, ex senador de la República y ex alcalde jarocho, estaría en condición de competir para registrarse. Sin embargo, los factores políticos no son favorables para ellos. Su margen de maniobra es muy reducido por la investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Yunes Linares por presumible corrupción en el ISSSTE cuando fue director general, y, ahora, también contra sus hijos Miguel Ángel, Omar y Fernando, por la sospechosa procedencia de la inmensa fortuna que poseen; y, aunque pueda resultar extraño, el hecho de que Federico Salomón, su alfil, haya ganado el Comité Estatal del PAN, tampoco es un factor de peso para influir en la nominación interna del futuro candidato a Gobernador, pues esta recae completamente en el Comité Ejecutivo Nacional, donde el ex gobernador panista dejó de gravitar como antes. El otro obstáculo, más difícil de brincar, es la oposición interna de cuadros panistas para seguir permitiendo que los Yunes mantengan el monopolio de la candidatura al gobierno de Veracruz. En 2010, con apoyo del presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, otrora poderosa líder del SNTE, Miguel Ángel se inscribió como candidato del PAN-PANAL en esa elección que perdió ante el priista Javier Duarte; en 2016 tuvo su revancha frente a un débil gobierno duartista hundido en el descrédito por la escandalosa corrupción y violencia generalizada en el estado; lo abanderaron PAN y PRD, y logró llegar a Palacio de Gobierno por un periodo de dos años, y desde ese cargo influyó para otorgar a su hijo Miguel Ángel la candidatura del PAN a ese cargo en las elecciones de 2018, aunque no pudo lograr la continuidad, perdiendo ante el ‘tsunami político’ que fue SAndrés Manuel López Obrador y que arrastró al triunfo al actual mandatario, Cuitláhuac García Jiménez. ¿Quiere ese grupo nuevamente la candidatura? La respuesta es obvia, por eso luchó contra todo y todos, no solamente para retener la presidencia municipal de Veracruz al ganar la elección municipal su nuera Patricia Lobeira Rodríguez, luego de que el OPLE desechó el registro de su primogénito al no acreditar una residencia efectiva de tres años en Veracruz-puerto; también, arrebatándole el control del Comité Estatal panista a Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien ya le ha demostrado que puede enfrentarlo. Es el escenario de los Yunes azules, con difíciles retos externos e internos, lo que, acéptese o no, favorece a las otras corrientes políticas dentro de ese mismo partido, el mejor posicionado para dar la batalla a Morena, con posibilidades de competencia real si se acompaña de sus aliados en la pasada elección, PRI y PRD que siguen vivos, y la posibilidad de que se sume el partido de Dante Delgado Rannauro, Movimiento Ciudadano, lo que electoralmente sería un “trabuco” muy interesante para el 2024.

