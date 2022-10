Los costos de algunas representaciones

Seleccioné con anticipación el tema de éste, mi segundo artículo para el Diario de Xalapa, con el que aporto a las letras de su contenido cada tercera semana con una opinión desde la perspectiva feminista. Pero los acontecimientos de hoy me hicieron dar un viraje y sobre ello escribo.

Estamos a unos días de conmemorar el aniversario del Sufragio femenino en México. Las mujeres logramos que (por fin) se reconociera nuestro derecho a votar y a ser votadas en 1953. Yo no he usado para referir este hecho la palabra “otorgar”, porque eso implicaría casi decir “nos hicieron el favor y nos dieron permiso” y eso no fue lo que sucedió, sino que se reformó la ley para hacer valer un derecho al que por cierto, México llegó tarde.

Así que en el 53 nos fue reconocido un derecho que nos estaba siendo negado, con lo que nos convertimos en el doceavo país de América Latina en hacerlo valer con esta ley que concretó un esfuerzo iniciado 16 años antes, cuando en el gobierno de Lázaro Cárdenas envió esta iniciativa al Congreso, votándola y aprobándola, pero que jamás publicaron, en una moratoria engañosa motivada por la influencia de una curia que intervino considerando que “las mujeres podíamos votar distinto a nuestros maridos” y ello no era deseable.

Cuando finalmente la reforma entró en vigor, México ya había tenido unas cuantas diputadas locales y regidoras e incluso una gobernadora, cuyo triunfo fue alcanzado gracias a que cuatro entidades hicieron reformas estatales antes de la federal, y eso permitió que nombres como el de Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche, así como el de Griselda Álvarez pasaran a la historia como las pioneras de una profesión que hasta entonces era considerada como no apta para mujeres.

Sin embargo legalizar la ciudadanía política no abrió las puertas para que las mujeres accediéramos masivamente a los cargos de elección popular. Así lo demuestran los detallados análisis de las incursiones en cargos públicos desde los años 50 hasta prácticamente finales de siglo pasado, en donde los porcentajes de representación eran muy inferiores, motivando que Naciones Unidas recomendara implementar el esquema de cuotas para impulsar las postulaciones de los partidos, intentando así alcanzar una representación más digna.

Así fue como del 80-20 pasamos al 70-30 y luego al 60-40 con todo y la absoluta ofensa del partidismo patriarcal, que una y otra vez expresaba que “estaba muy mal que se impusieran porcentajes para mujeres, cuando debían ganarse ese lugar por su capacidad”.

De hecho, ese sigue siendo el argumento de algunos señores que simplemente no conciben que los tiempos cambiaron y que la inequidad representativa no responde a un mundo donde las mujeres somos el 52 por ciento de la población y del padrón y que en tal proporción, nos corresponde la paridad que desde 2014 está en la Constitución.

Así que nada de lo que hoy tenemos nos ha sido regalado. Por todo luchamos, todo lo arrebatamos. ¡Vaya! Que hasta los espacios legítimamente ganados los defendimos en las mesas, por la judicialización de los procesos.

Pero no romanticemos. Aun cuando la Paridad en Todo es un logro que revoluciona a la política, también le ha abierto la puerta a algunas mujeres aliadas del patriarcado que reproducen misoginias y generan retrocesos a una agenda de derechos que no tiene regreso, lo cierto es que – pese a esos casos - se está haciendo valer la paridad y no solo eso.

El de 2021 fue también el primer proceso electoral que aportó cuotas para la interseccionalidad, obligando a que las listas incluyeran un porcentaje de personas migrantes, afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, de las juventudes y de la diversidad, buscando que en la composición de los órganos hubiera pluralidad.

Eso llevó a personas que gracias al empuje de estas cuotas han brindado inclusión a órganos colegiados antes poco representativos de esa diversidad, con todo y que hubo infiltraciones de quienes usurparon identidades solo porque a través de ese criterio al fin pudieron arribar.

Pese a todo, la democracia debe ser inclusiva y por eso se le defiende. Pero cuando ocurren sucesos como los de este inicio de semana, es indispensable cuestionarse si la diversidad es razón suficiente para alcanzar una representatividad.

Una polémica legisladora federal transexual subió a sus redes sociales cómo practica felación a un cliente, ejerciendo lo que para ella es parte de la libertad sexual de su oficio, trabajo que difunde en sus redes como otras personas comparten sus tareas laborales.

Esta apología de la prostitución transgrede los avances que en materia de trata y abuso sexual se han logrado obtener para combatir la difusión de contenido sexual explícito en las redes sociales pero además, conduce al planteamiento de si la difusión de esos contenidos es propio de a quien se le paga un salario con recursos públicos para el desempeño de una representación popular.

Este acto de prostitución obliga a que las instancias partidarias de las siglas que postularon a esta legisladora adopten una postura inmediata; pero demandan también que lo haga el Poder que ella representa y claro, que las autoridades electorales se pronuncien al respecto. Y lo que es sin duda más importante, que la ciudadanía revise detenidamente a quién elige para que le represente.

***Académica & Consultora en Comunicación política e igualdad de Género

@MonicaMendozaM