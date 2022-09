Los cuidados al volante

Creí que hablar de las peripecias al volante era un tema que se agotaría en tan solo una entrega. Pero, al igual que muchos otros temas, se necesita un poco más de espacio gráfico para comentar las muchas situaciones que se dan frente al volante. Queda al margen, por completo, el Reglamento de Tránsito. Es una lectura obligada para cada quien, para que lo lean por su cuenta, lo cual representaría una lectura muy útil y muy ilustrativa.

Conocer la forma de conducir, de reaccionar frente al volante, es sumamente importante. Analizar los modos con los que se suele reaccionar frente a un problema o a una situación que no es del agrado, téngase culpa o no, es valioso para evitarse más dificultades. Primero la calma. Un accidente nadie lo quiere. Incluso el que lo provocó, sea usted o el de la otra unidad, seguramente no era su intención. Y en este momento es muy importante el control del carácter.

Quien reacciona con violencia, tal vez trata de justificar su error y de echarle al otro la culpa. Hay mentes pequeñas que piensan que el que grita más fuerte tiene la razón. Así que lo mejor es la serenidad y tratar de entender objetivamente la situación, en tanto sean rayones o golpes que se pueden reparar con un poco de dinero. El suceso tiene que ser solucionado por las partes, mientras no haya sangre y heridos, porque entonces tendrá que intervenir la autoridad competente para deslindar jurídicamente las responsabilidades.

El miedo y la angustia también pueden convertirse en violencia, pero la violencia incontrolada engendra más violencia. Así que lo mejor es tranquilizarse para que el otro también entre en calma y puedan dialogar racionalmente. En otro orden de ideas, el asunto de las motos es delicado. Continuamente leemos sobre accidentes viales en que pierde la vida un motociclista. A veces el conductor de un auto no lo respeta, no ve que viene, o abusa de su protección contra el desvalido motociclista. Pero otras veces el que lleva la moto es imprudente y temerario y busca “colarse” por cualquier espacio poniendo en peligro su vida.

Los taxistas están en los extremos. Algunos son muy amables y conceden todo tipo da facilidades a los otros conductores. Pero hay muchos que deberían perder la licencia porque son una amenaza en las calles, bajo el lema de que “el tiempo es oro”. Se detienen en los lugares más inverosímiles y no respetan las señales de tránsito. Recalco: no todos. Hay entre ellos excelentes conductores.

El buen conductor sabe ser cortés. El orden es la mejor manera para no perder el tiempo, no yéndose sobre los demás queriendo ganar el paso o no respetar las filas en los congestionamientos. Seguir un carril sin cambiar continuamente, guardar la distancia segura y algo que es lo primero que hay que hacer al subir al auto: ajustarse el cinturón de seguridad y no manejar con exceso de confianza.

También hay que respetar los márgenes o límites de velocidad. Elegir el carril adecuado cuando se da vuelta, ya sea en una calle cualquiera o en una glorieta. Hacerse valoraciones médicas continuas: azúcar, corazón, vista, oído, y cuando maneja tome en cuenta que los medicamentos para el sistema nervioso puede hacer más lentas sus reacciones. Pensar en todo esto ayuda a formarse con anticipación un idea ante cualquier incidencia.

Hay que darle mantenimiento a la unidad. Muchos han muerto en carretera por descuidar este detalle. Los baches en nuestras calles y carreteras son una pesadilla y pueden causar daños en las llantas, afectando las suspensiones, la alineación, y provocando ponchaduras, grietas y protuberancias en los neumáticos. Hay que extremar las precauciones.

