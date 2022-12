Los duendes a subirse al carro de fuego

Las redes sociales son una herramienta poderosa que fortalece el poder de la indignación. La censura o autocensura no logra los efectos en estas redes de comunicación, encuentro, denuncia y propuesta, que históricamente grupos de poder pudieron ejercer en tiempos aún recientes a algunos medios tradicionales.



No está claro si lo que sigue es el invierno o el infierno de Morena.



De entrada, los dirigentes de Morena, están obligados a asumir el fracaso, labrado o simulado con singular denuedo, del propósito de reformar el régimen político- electoral. De salida, calibrar no la fractura, pero sí el descalabro supuesto en la decisión por venir del senador Ricardo Monreal que, sin importar cuál sea, será un problema.



Y en medio de esa circunstancia, quienes se desviven por suceder al mandatario y se esfuerzan por halagarlo y complacerlo, están impedidos a cobrar conciencia de un contrasentido. El abrazo de su padrino puede terminar por asfixiarlos o, aceptando ser corcholatas, hacerlos perder el gas de su cerveza o refresco por haber sido destapado antes de tiempo.



Morena cometió una serie de errores en el propósito sincero o marrullero de reformar a destiempo el régimen político electoral que coronó con un yerro inconcebible.



Sesión luctuosa, donde al parecer los aliados de Morena, los multicolores Verdes y los esforzados trabajadores del otro partido reclamaban una propina extra por ayudar a cargar el féretro de la iniciativa. Pero ni que, hasta los sepultureros cobran. A la vuelta de los días, los asesores que instaron a hacer política y negociar la reforma político-electoral tenían razón. Fracasó la estrategia de polarizar y confrontar a fin de forzar la aprobación de la propuesta.



Y algo peor, en casi un millar de fojas como si fuera la envoltura de un regalo, Morena le entregó a la oposición partidista y la resistencia civil una bandera: en nombre de la democracia sostener un régimen que, a todas luces, reclama una reforma. ¡Vaya logro! Vendrá el plan B, el C, el D. El plan A, aún con respiración artificial, es difícil que reviva.



La situación del zacatecano es ya insostenible y, cualquier desenlace, significará un descalabro para Morena, si se queda, malo; si se va, también. Se dice fácil, pero no es sencillo. La salida de Ricardo Monreal podría poner en juego la correlación de fuerzas en el Senado y su operación. Esto sin mencionar que el zacatecano resultó un cuadro que, antes de ser marginado del juego sucesorio, le sacó rolas al mandatario y, luego, al verse marginado, supo construir su propio discurso y en esa tesitura encontrar un nicho.



En medio de ese cuadro, quienes buscan hacer suya la candidatura presidencial de Morena ya que deben tomar nota de la necesidad y, a la vez, de la dificultad que tienen de dejar ver su propio perfil político sin contrariar ni desobedecer al padrino de su sueño. Un juego de equilibrio complejo en extremo que, así como la sucesión, exige anticiparse.



En el Senado pueden pasar o no las propuestas; está en veremos pues el todavía coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha reiterado que no se aprobarán leyes inconstitucionales. Sin perder la calma, el Senador Ricardo Monreal supo revertir el mal momento que querían hacerle pasar simpatizantes de una de las corcholatas oficiales.



La política como tal es ciencia, arte, teóricamente es algo muy distinto a lo que ocurre en la práctica en donde prevalece la condición humana que tiene mucho de miserable. Las ideologías están al borde de la extinción porque muchas las suplantan a través de su catarsis, por pragmatismo rampante. En suma las ideologías lucen inexistentes, la lógica del poder inmediato marca otros rumbos.



Además vemos la depredación de la clase política decadente en términos de querer llevarse todo, de generar una cúpula oligárquica en la repartición de lo que se tenga que repartir cerrando filas a toda costa y esto se convierte en el gobierno del pueblo sin el pueblo.