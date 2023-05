Los elementos involucrados en los cambios

Todo cambio drástico nos puede atemorizar, cooptar e inhibir las formas habituales del pensamiento social, así como el producto ideológico dado en la educación, las artes, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, pero sobre todo en nuestra salud mental, emocional, económica, de impartición de justicia y varios aspectos más.



En la perspectiva globalifoide, me da hasta urticaria nerviosa por tanto show grotesco, simulador, demoledor, apabullante, y especulativo en los ámbitos del nuevo orden mundial. Los primos yanquis enfrentan una apertura de un enorme y nuevo ciclo de conjunciones políticas, sociales y muy en especial las de orden económico; el presidente Joe Biden se le ha tratado en su país como el vicepresidente del señor Obama, y en una reunión en video se capta que todos los ahí presentes desean hablar con Obama, y Joe Biden gravita en tal espacio como un ser perdido, invisible y que prácticamente no tiene con quienes dialogar.



Trump queda en entredicho, mal ranqueado para sus tercas aspiraciones de retorno al poder. Los enormes bancos yanquis aún gravitaran en las incertidumbres de un campo minado quizá por la avaricia, pero muy seguramente por la corrupción generada al interior de la Unión Americana.



La guerra en Ucrania es desde cualquier punto de vista execrable, y puede llegar a decirse que es una guerra necesaria –pero obligada- empujada y patrocinada por la divergencia de múltiples intereses geopolíticos que impactan a toda Europa, pero que va en directo a incrustarse en los fondos de intereses del Imperio yanqui y de sus más fieles aliados, y por su lado los rusos son socios elementales e insustituibles para la China comunista que se desenvuelve en el capitalismo más radical que pueda conocerse. Taiwán está en la mira del ejército Chino, y la armada yanqui está movilizando grandes cantidades de efectivos, recursos militares y por ende económicos, que tienen como efecto una caída brutal del poder de su moneda el dólar.



África está dominada por los chinos, hay inversiones estratosféricas allá, cuyo origen va alineado con las políticas del dragón rojo. Pero ¿quiénes han propiciado tan vasto desorden e inconformidad? En primer lugar los empresarios yanquis invirtieron tanto dinero y tecnología en China, que acabaron empoderándola, además los Chinos reconvirtieron todo su sistema educativo desde antes, ello para recibir su actual momento presente para ser prácticamente la primer economía a nivel global.



Cuando la guerra de Vietnam concluyó, los soldados yanquis no fueron recibidos como héroes, nunca se dio el efecto de los ex combatientes de la segunda guerra mundial, a los cuales se les homenajeaba, se reconocía su valiosa labor. El presidente Richard Nixon tuvo que abandonar el cargo, ya que hábiles periodistas lo expusieron en su demacrada y falsa perspectiva de la política americana.



El futuro y presente de América latina, y en especial de todo México va enlazado a los poderes del Imperio yanqui, y el presidente Obrador ha sido coherente en su trato con el tío Sam, aunque a veces quisiera salirse del formato que nos liga con los gringos. “México tan cerca de los yanquis, y tan lejos de Dios”, a fin de cuentas los gringos se percataron que la relación con China es obligada pero se encuentra en sus peor momento, dando un giro para con nosotros, y eso es lo que hay que aprovechar, el capitalizar la unión del norte de América junto a los EE. UU., y Canadá.