¿Los exaliados de Morena en Veracruz?

El puerto profundo de Tuxpan pondría a la región de Tuxpan y Poza Rica en las grandes ligas económicas del país y del mundo, por las potencialidades de la región norte de Veracruz y su zona de influencia. Eso es lo que afirma Fernando Remes Garza, alcalde electo de Poza Rica.

En reunión que tuvo con comunicadores, después de encuentro de capacitación con el secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Luis Lima Franco, el 12 veces campeón de beisbol nacional refirió que este gran proyecto de desarrollo portuario se tendrá que hacer tarde o temprano, porque es una necesidad para el desarrollo económico, industrial, comercial y agropecuario que se requiere y que gobiernos como el de su municipio impulsará.

Conocido en las lides deportivas como El Pulpo Remes, por sus habilidades beisbolistas, el que será nuevo alcalde de Poza Rica en sus 70 años como municipio libre, dice que la región de Poza Rica y Tuxpan están unidas para un desarrollo mayor que genere bienestar en toda la ciudadanía y resalta que habrá un hermanamiento con Tuxpan por un desarrollo regional a gran escala.

En ese contexto remarcó la trascendencia de ampliación del puerto de Tuxpan hacia el mar, en un puerto profundo, donde puedan llegar los barcos más grandes del mundo que actualmente no caben por el río, dado la anchura de éste y su menor profundidad de calado.

En la plática con periodistas refrendó su confianza en el gobierno estatal y en su amigo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que esa región se convierta en un nuevo polo de desarrollo económico y social del país.

Representantes de diversos sectores del norte del estado nos dicen que tienen confianza en Fernando Remes, para que el desarrollo de la Cuarta Transformación llegue a esa zona siempre aspirante a su grandeza.

¿Cómo está eso de que la estructura del Partido Verde empieza a girar hacia el otro lado que tiene el morenismo en Veracruz?, nos preguntan extrañados militantes que le son fieles al PVEM.

Lanzan el cuestionamiento, nos dicen, porque les sorprende que este fin de semana Divaj Díaz del Castillo, coordinador distrital del Partido Verde en Los Tuxtlas, fue el principal coordinador de las actividades que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, tuvo en esa bella región de Veracruz.

Incluso, nos comentan, Divaj hizo que el diputado se reuniera en privado con los empresarios tabacaleros Miguel y Alberto Turret Cano, amigos personales del actual enemigo número uno.

Nos afirman que Divaj Díaz del Castillo no da paso sin consultar, pues tiene como guía no solo a quien representa al Partido Verde en Veracruz, Marcelo Ruiz, sino a alguien más arriba, al que solo identificaron con sus iniciales J de Jorge, C de Carvallo y D de Delfín.

Esta participación de Divaj tendría más de fondo y estaría relacionada directamente con lo que sucedió en las elecciones pasadas.

Perredistas de la zona norte han hecho circular una carta abierta de la familia de Gregorio Gómez, el empresario que fue alcalde de Tihuatlán y hace unos meses fue detenido, cuando todo apuntaba a que podría ser de nueva cuenta electo presidente municipal.

En esa misiva la familia hace saber a la opinión pública lo siguiente:

“Nosotros como familia de Gregorio Gómez Martínez estamos en la lucha jurídica para lograr la liberación de mi esposo y nuestro padre, sabemos de antemano que es inocente y nuestra lucha como familia está alejada de luchas partidistas, por lo que solicitamos a Jazmín de los Ángeles Copete Zapot y a Manuel Bernal Rivera, dejen de utilizar su nombre para fines partidistas, de los cuales en estos momentos nosotros no estamos inmersos.

“Si nuestra Familia no está presente en sus ruedas de prensa, les solicitamos no usen el nombre de Gregorio Gómez para fines políticos. En estos momentos difíciles para nosotros como familia no queremos vernos inmiscuidos en pleitos internos del partido al que pertenecemos y que no abonan en nada a lograr la liberación de mi esposo y nuestro padre.

“De antemano agradecemos la atención prestada y su solidaridad esperando entiendan y respeten nuestra posición como familia”.

Estos perredistas nos dicen que la aparición de los aludidos, para defender causas a las que supuestamente no los llaman, tiene que ver con la desesperación.

Nos señalan que tanto Arturo Hérviz, aún alcalde, como su esposa Jazmín Copete, en estos momentos no saben qué hacer, pues están a unas cuantas semanas de quedarse sin la alcaldía de Ángel R. Cabada y sin injerencia en el PRD estatal. En situación parecida está Manuel Bernal, nos comentan.