Los feminicidios en el país de los otros datos

Mientras el país ocupa el segundo lugar con más feminicidios en Latinoamérica, la entidad veracruzana ocupa un vergonzoso tercer lugar, y esto no parece causarle conflicto alguno al Presidente de la República y menos al gobernador veracruzano.



El presidente Andrés Manuel López Obrador, prefiere ignorar el aumento de feminicidios en el país y todavía dice en su púlpito mañanero que este delito ha bajado en su gobierno, pero las cifras oficiales, sus cifras, literalmente tienen otros datos.



Según las cifras del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en 2021, al menos 4 mil 473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América latina, donde Brasil ocupa el primer lugar con 1, 900 Feminicidios;



México con 1,015 y Colombia el tercer lugar con 210 Feminicidios.



Tan solo en los 47 meses que van del gobierno “transformador”, van 3 mil 742 feminicidios, insisto, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, en comparación con los últimos 47 meses del sexenio anterior de López Obrador, destaca una gran diferencia de más de mil feminicidios.



Si seguimos hablando de feminicidios de este gobierno “transformador”, Veracruz está en el deshonroso tercer lugar, en los últimos diez meses de este año, han ocurrido 60 feminicidios, donde la mayoría de ellos sigue en completa impunidad.



El sexenio de Morena ha sido el más mortal para las mujeres, pero a quienes no gobiernan les ocupa y les preocupa hacer un acarreo masivo para inflar el ego del Presidente de la República, y hacer una marcha en contra de los ciudadanos.



Mientras los feminicidios aumentan en “el país de los otros datos”, el Presidente prefiere negarlo y continuar con su desfile de la revancha, así su estrategia de seguridad le diga cada día en la cara que no funciona, que no ha dado resultados y que cada día hay más muertos.



Este gabinete sexenal que celebra con un pastel las estériles mil reuniones de seguridad, lleva sobre sus hombros 140 mil muertos, de los cuales 2 mil 846 son asesinatos y feminicidios. Tan solo el mes de octubre cerró como el segundo mes más violento en lo que va de este año.



Entre festivales, marchas y pasteles, van 4 años de gobierno, sin estrategia ni acciones para prevenir y erradicar los feminicidios; todo lo contrarios, mientras la 4T se manifiesta por Paseo de la Reforma y el Zócalo, en el país aumentan los feminicidios, la violencia, la falta de medicinas y sobre todo en el despilfarro de recursos para los caprichos presidenciales.





@julenrementería





