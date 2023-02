“Actualmente existe un consenso bastante generalizado en el ámbito académico respecto de las deficiencias en la calidad educativa en México. Se trata de un fenómeno bastante curioso, por dos razones: la primera es que los consensos no son habituales en las ciencias sociales, las humanidades o las llamadas ciencias de la educación; la segunda razón es que, en este caso, los acuerdos se resquebrajan cuando se trata de definir qué es la calidad de la educación.



En otras palabras, se coincide en que la calidad de la educación es deficitaria, aun cuando no exista una definición común del concepto” señala Emilio Blanco Bosco en “Los límites de la escuela. Educación, desigualdad y aprendizajes en México”, obra editada por El Colegio de México.



El autor, por cierto, de Uruguay, considera que: Los resultados de las pruebas internacionales de aprendizaje en la última década y media han mostrado claramente que los estudiantes latinoamericanos adquieren niveles de aprendizaje muy inferiores a los de los países desarrollados, y también inferiores a los de otros países o regiones emergentes.



El desarrollo de competencias básicas en el nivel de educación primaria, particularmente en lectura y en expresión escrita, es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, tolerante y crítica. Es fundamental también para el pleno desarrollo de las capacidades individuales en todos los aspectos de la vida; la construcción de un proyecto individual y familiar de vida; la toma de decisiones y la participación política; el cuidado de la salud; la defensa de los derechos.



“Existe una asociación consistente entre el nivel socioeconómico de las familias y el nivel de logro de los alumnos, que da como resultado que los niños y los jóvenes de las posiciones más relegadas no logren adquirir los conocimientos mínimos para desempeñarse en los niveles superiores del sistema educativo, o para insertarse en los sectores dinámicos, mejor remunerados y más seguros de la economía. Ser pobre, en México y en la región, es poco menos que una garantía de que al finalizar la trayectoria educativa (trayectoria que es para estos sujetos mucho más breve que para los sectores medios y altos) no se habrán desarrollado siquiera las competencias básicas en lectura, expresión escrita y matemáticas”.



Carlos Muñoz Izquierdo de la Universidad Iberoamericana expone que: La inequidad educativa no es, como sabemos, un problema de reciente aparición, y, lamentablemente, su gravedad ha aumentado en todo el mundo, al mismo tiempo que los sistemas escolares han incrementado su capacidad para absorber estudiantes pertenecientes a aquellos sectores de la sociedad que, además de contar con menores recursos económicos, poseen un capital social y cultural distinto del que está al alcance de los estratos socialmente dominantes. De acuerdo con varios sociólogos, esos sistemas sólo han sido exitosos cuando se han propuesto educar a las elites y a los integrantes de los otros sectores de la sociedad que tienen sus necesidades económicas resueltas, pero no lo han sido cuando han intentado ofrecer educación (especialmente de buena calidad) a los sectores mayoritarios de la sociedad.



México no es la excepción en este problema, las evaluaciones que en su momento hizo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, han comprobado, que el rendimiento académico de los estudiantes pertenecientes a familias de escasos recursos económicos —sobre todo el de aquellos que no poseen un capital cultural semejante al de los sectores hegemónicos de la sociedad— es sensiblemente inferior al de los alumnos que pertenecen a familias que se encuentran en condiciones socioeconómicas favorables.



Y aunque lo económico limita existen otros factores que influyen en la educación. Hay estudios de casos de algunos centros escolares (que no la generalidad), “cuyos autores han analizado los recursos y los procedimientos académicos y administrativos que se llevan a cabo en ciertas escuelas que, a pesar de funcionar en ambientes socioeconómicos desfavorables, obtienen rendimientos académicos que superan a los que, en promedio, se podría esperar en tales ambientes.



En el estudio que realiza Blanco Bosco sobre los “Límites de la escuela” hace algunas reflexiones sobre la necesidad de abandonar el paradigma de grandes reformas centradas en el sistema educativo y en las escuelas para generar nuevos enfoques que aborden la relación entre la escuela y su entorno socioeconómico como la raíz del problema de la calidad y la equidad educativas.



Igualmente considera en cuanto a los factores asociados con los aprendizajes destacar que, a nivel individual, el efecto del grado socioeconómico no se produce en forma directa sino a través de intermediaciones e interacciones con otros factores. Los principales factores intermediadores serían la condición laboral del estudiante, el nivel de aspiraciones educativas, los modos de socialización familiar y su trayectoria escolar previa (asistencia a preescolar y reprobación). Por otro lado, debe haber relaciones positivas entre los aprendizajes y la infraestructura, así como con la experiencia y la estabilidad de los docentes, y el hecho de que éstos hayan tomado cursos de capacitación. Se ha observado que para matemáticas destaca la experiencia de los maestros, y en el caso de lectura su antigüedad en la escuela. El trabajo colegiado de los docentes podría tener un efecto diferencial de mejora en los contextos desfavorables.



“Posiblemente una de las claves del acercamiento entre la cultura escolar y las disposiciones de los alumnos más pobres esté en la construcción de climas de aula favorables. Una escuela que no favorece relaciones personalizadas entre los sujetos tampoco favorece la emergencia de códigos de comunicación elaborados. Si, como hemos visto, en las escuelas de contextos socioculturales más desfavorables emergen climas de aula caracterizados por menores niveles de comunicación y confianza, es factible pensar que estas relaciones contribuyan a impedir el cambio de códigos” explica Blanco Bosco.



Si, además, se expone a estos alumnos a una práctica pedagógica que menosprecia el valor de sus habilidades, el resultado es un aumento en los niveles de frustración y desmotivación de todos los actores (incluidas las familias), con la consiguiente disminución de la calidad educativa. Los docentes deben responder adecuadamente a este desafío. Se impone, por lo tanto, una modificación de fondo en la formación de los maestros, que adopte un enfoque basado en el reconocimiento de la especificidad cultural de los alumnos. El Estado debe considerar una nueva concepción de los servicios educativos, basada en la diferencia cualitativa que supone educar a alumnos de distintas posiciones socioculturales.