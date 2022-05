El día 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó los convenios con Cuba que realizó en su pasada gira por Latinoamérica y el Caribe.

Anunciando que próximamente se realizará la contratación de personal médico de la isla para venir a trabajar a nuestro país. Este anuncio desató toda una polémica, principalmente en las redes sociales, que vale la pena analizar.

Primera parte

Las razones de la contratación se deben al esfuerzo que el Gobierno Federal realiza para mejorar las condiciones de un Sistema de Salud desmantelado durante años por gobiernos neoliberales. No solamente se están tomando medidas para sacar adelante al ISSSTE e IMSS con la federalización, sino que se dota de personal médico a las zonas que carecen de él y a las que, por diversas razones, no quiere ir este personal. Como dijo el Presidente, la decisión de contratar personal cubano se tomó “porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha resaltado que, mientras México cuenta con 2.4 médicos por cada mil habitantes, en Noruega hay 4.9 y en Cuba 7. Es decir, tenemos una necesidad de más médicos; lo vimos con la pandemia, de ahí la necesidad de contratar.

AMLO aclaró que las razones del déficit de personal médico van desde la falta de apoyo a la educación pública en sexenios anteriores, lo que provocaba el rechazo de las escuelas de medicina de muchos aspirantes, y a la negativa de médicos mexicanos a trabajar a lugares remotos.

El doctor Hugo López Gatell informaría posteriormente que, por las razones antes descritas, hay actualmente 2,678 plazas vacantes en el IMSS. Quinientas de esas vacantes serán para los médicos cubanos, tal como informó AMLO, para ejercerse en la Sierra de Guerrero, y dar atención especial a niñas y niños con discapacidad; esto debido a que la fundación Teletón rechazó instalar un centro en aquel lugar al no tener especialistas que quieran trasladarse hasta allá.

La decisión de contratar a médicos cubanos no es al azar. Estamos hablando de un país con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, reconocido por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. En la isla se encuentra la Escuela Latinoamericana de Medicina, una de las escuelas donde se forman los mejores médicos del planeta y que recibe cada año a estudiantes extranjeros para darles gratuitamente formación y estancia. Recuerdo aquel documental del cineasta Michael Moore (SiCKO) donde pone a competir a los sistemas de salud de varios países, siendo el cubano el que termina superando a todos, incluyendo al de EEUU. A pesar del bloqueo, Cuba tiene uno de los mejores sistema de salud y el compromiso con el mundo de dar atención primaria al Derecho Humano a la Salud.

No sólo los médicos cubanos tienen una excelente formación, sino que la isla tiene una larga tradición de cooperación con los pueblos desde hace décadas, enviando las famosas brigadas médicas a quien lo solicite o necesite.

Recordemos que las brigadas cubanas apoyaron tras los terremotos en Haití o en Chile y, que estuvieron en México durante la parte más fuerte de la pandemia contra COVID. Con el personal médico y la medicina cubana, el mundo tiene una deuda histórica.

Segunda parte

Tras los anuncios hechos por el Presidente se desató toda una narrativa de desinformación de parte de opositores y gente mal informada o mal intencionada. Desde periodistas e influencers, hasta senadores, diputados y jueces demostraron ignorancia, falta de empatía y hasta racismo y xenofobia con sus opiniones sobre la llegada del personal cubano.

Con juicios negativos a priori se expresaron sobre el personal cubano y sus capacidades. Sin bases, les acusaron de ser falsos doctores sin facultades y hasta de ser agentes comunistas que sólo vienen a alienar a los mexicanos.

El colmo fue cuando el ministro retirado José Ramón Cossío llegó a decir en un tuit que, para ser contratados, los cubanos deberían obtener un certificado expedido en México, o de lo contrario, el gobierno caería en una falta administrativa. Sin embargo, al ex ministro se le olvidó que durante su gestión —con gobiernos anteriores— las brigadas cubanas ya habían venido a México sin ningún problema. Convenientemente se le olvidó.

Llamó la atención como una vez más, los enemigos de AMLO utilizaban un nivel de argumentos ya usados en otro momento para desprestigiar vacunas como la CANSINO, SPUTNIK y la misma ABDALÁ que es de origen cubano. Esta vez, el objetivo fue confundir a la gente utilizando incluso otros viejos argumentos como el “vienen a quitarle el trabajo a los mexicanos”, el mismo que utilizan los políticos y grupos de derecha de todo el mundo para culpar a los migrantes, ya sean africanos en Europa o mexicanos en EEUU.

Finalmente el gobierno abrió la convocatoria el 24 de mayo para quienes quieran acceder a una plaza médica. Son poco más de 13 mil plazas disponibles en todo el país, una cifra que contrasta con los 500 puestos que serán para el personal médico cubano que sí está dispuesto a irse a la Montaña de Guerrero.

Esperemos que esta iniciativa ayude a eliminar el déficit de médicos en el país, y que las y los galenos lleguen a todas partes en México, en especial, a las zonas rurales donde una atención básica puede ser la gran diferencia, a veces, entre la vida y la muerte.

