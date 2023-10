Los migrantes

Han criticado mucho las medidas que han tomado los Estados Unidos de Norteamérica para proteger su frontera con México, desde las bollas de Texas, los alambres de púas y ahora la continuidad del muro que ordenó el presidente Biden, medidas tomadas para evitar la invasión de migrantes multinacionales que pretenden ingresar a diario buscando el falso sueño americano.

Los que han logrado pasar por las aduanas, en especial a Texas, son enviados a Nueva York a manera de reclamo, lo que ha hecho de esa ciudad un basurero y cochinero en todas las grandes avenidas y pequeñas calles, ya que la gente vive en casas de campaña o en las aceras, donde comen, duermen y hacen sus necesidades, viviendo de lo que les dan los neoyorkinos caritativos, pero causando una molestia que cada día crece más al no saber qué hacer con tanto migrante.

Los que son devueltos por la migra, quedan fichados para no poder pedir asilo por varios años, pero oh desgracia, son devueltos a México, haciendo de igual manera un cochinero en las ciudades y poblaciones fronterizas y ahora creando zonas de paracaidistas que se instalan en terrenos sin servicios, siendo un problema para las poblaciones aledañas y las ciudades donde se asientan, pues viven de la mendicidad y no dudo que muchos ya se dedican a robar en pequeña escala, mientras que otros están siendo contratados por la delincuencia organizada. Es tal la plaga que ya en todas las ciudades del país hay migrantes en las mismas condiciones, apostados en los cruceros, en calles y avenidas, en la zona de topes o semáforos, acercándose a los vehículos para pedir dinero y si les ofrecen comida, algunos la reciben bien y otros se molestan si les dan tortillas y frijoles, como si merecieran un trato especial.

Ha sido uno de tantos errores garrafales del actual gobierno al dejar pasar a miles de migrantes que ahora se estiman en diez mil diarios, siendo que para llegar a nuestro país con miras de arribar a nuestro vecino país del norte, invierten una fuerte suma de dinero que bien les serviría para vivir y poner algún negocio en El Salvador, Guatemala, Panamá u otro país por donde cruzan, pero son países que ni los dejan quedarse ni a los migrantes les interesa hacerlo, pensando que llegarán a Estados Unidos y los dejarán pasar y quedarse.

Lo peor de todo es que la mayoría se están quedando en México, donde difícilmente les darán trabajo, que no hay, y si lo hay debiera ser para los connacionales, pero además se escuchan rumores de que a muchos les están dando o les darán credencial de elector a fin de que se vayan a la cargada en las próximas elecciones, lo cual además de fraudulento, sería un peligro del que habrá que estar muy atentos, pues ya se vislumbra una cantidad de trampas para no soltar el poder.