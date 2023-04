Los niños deberán ser bien educados

Uno de los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), entre otros, es la inclusión de la perspectiva de género. El gobierno pretende ideologizar a los niños.



Hace poco, Luciano y su hijo fueron a visitar a un médico, quien les dijo que, desde el punto de vista neurológico, el cerebro que no profundiza en una actividad intelectual corre el riesgo de volverse loco, por lo que el niño exclamo “¡uff, papá, cuántos locos hay!” ¿Adónde van los días que pasan?; “nada más delicioso y deslumbrante, más poético y disparatado que las cosas que dicen los niños” (Óscar Domínguez Giraldo). Domínguez fue reportero y se mantiene atento del comentario de sus hijos y de sus nietos. Para lograr este oficio, es necesario tener el oído alerta, como de tísico, decía la bisabuela.



He llegado a escuchar aseveraciones de que los niños son crueles, yo diría que son veraces y sinceros, por ello, hay que evitar actos irresponsables, de poca conciencia o lo que puede ser peor, irrespetuoso y mal sano, como ideologizarlos por medio de la NEM.



En una ocasión, cuando estaba en el último año de la instrucción primaria, llegó mi maestro Narciso Sosa Palomino, de feliz memoria, y nos dijo a todos que era un día especial y que sería distinto. Nos ordenó mover los mesabancos hacia la pared. Los compañeros, a grito en cuello, exclamaron “¡Urra!”. Una vez desocupado el espacio, con autoridad dijo: “¡hagan un círculo, todos abajo!, ¡silencio!”. “A ver, piensen en aquello que desean ser cuando sean grandes, ¡no se trata de cómo se perciben!”.



Uno a uno, los alumnos pasaron a exponer sus pretensiones futuras y hubo de todo: doctores, abogados, ingenieros, maestros, hasta un bombero y demás. De pronto, con el índice de su diestra, el maestro Sosa me señaló, por lo que no tuve otra alternativa que pasar al círculo. Lentamente, cual acusado, daba pasos cortos hasta llegar al centro de aquel grupo de compañeros estudiantiles. Un silencio profundo invadió el escenario, todas las miradas estaban sobre mí como flechas al tiro al blanco. Mi corazón latía fuerte, como redobles de una banda de guerra durante los honores a la bandera. Entonces escuché una voz que preguntó “Ruan, ¿qué quieres ser de grande?”. Con mi rostro erguido, dije con fuerza “quiero ser padre de familia”. Semejante a un rayo ante mi vista y oídos, todo el grupo empezó a reír en coro “jajaja, jajaja”. Desconcertado, en ese momento me preguntaba qué dije mal, porque yo era un niño y quería ser padre de familia, no mencioné cómo me percibía, tal cual fue la instrucción.



A punto de dar un paso para salir del salón, escuché una voz que me dijo: “¡Ruan, hijo, ven!”. “Y ahora qué hice”, me preguntaba interiormente. Llegué al escritorio del maestro y echándome el brazo comentó: “felicidades, qué profesión tan especial has elegido, nunca te arrepentirás, pues esa es la mejor inversión que un hombre puede hacer”. No recuerdo bien qué tanto me dijo, solo pude decirle que él era el mejor maestro que había tenido (Fragmento de mi libro Experiencia de un alma).



Cuidemos la inocencia de los niños, no se la arrebates. Por ello los niños deberán ser bien educados mas no ideologizados.



ruan-62@hotmail.com