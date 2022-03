Los noveles especialistas

El pasado 28 de febrero egresaron de los diversos hospitales-escuela del país, más de dos mil especialistas en todas las áreas de la medicina luego de tres, cuatro, seis o más años de estudio posteriores a haberse recibido de la carrera de medicina.

Un momento culminante para esos noveles especialistas que con gran esfuerzo ganaron tiempo atrás, un lugar para seguir estudiando y preparándose tras competir contra más de treinta mil aspirantes a ocupar una de las casi tres mil plazas en todas las especialidades y hospitales participantes.

Eso y un artículo de mi querido compadre Humberto Silva me llevó a recordar los años vividos tras graduarme de médico en la UNAM, primero el Hospital de Balbuena, donde hice cirugía general; después el Centro Médico Nacional, donde me hice pediatra, y posteriormente mi querido Hospital Infantil de México, que me formó como cirujano pediatra. Tiempos en los que aprendíamos y ejercíamos la medicina clínica un tanto a la francesa, donde ver, percutir, palpar y auscultar eran nuestras principales herramientas para llegar a un diagnóstico y los exámenes de laboratorio y rayos X nos servían para corroborar nuestro pensar, pues en ese entonces el ultrasonido, la tomografía, resonancia y otras pruebas no existían. Recuerdo la llegada del primer tomógrafo al Centro Médico; sólo hacía estudios de cabeza y ocupaba un enorme espacio climatizado y helado, accesible a un pequeño número de pacientes.

Un médico nunca deja de aprender, pues con el paso de los años hemos tenido que aprender a ver imágenes de las nuevas tecnologías, a entrar al cuerpo humano por la mínima invasión endoscópica, a interpretar novedosos exámenes de laboratorio, inmunoquímica, más los nuevos que van apareciendo y a enfrentar enfermedades que antes no existían, entre ellas el Covid-19, que además de todas las calamidades y muertes que ha causado, ha impedido que los jóvenes alumnos de las universidades no hayan podido acudir a los hospitales del país, siendo que es ahí, en la cama del enfermo, donde aprendemos el arte de conocer y diagnosticar las enfermedades y la forma de curarlas, o al menos sobrellevarlas.

Es una lástima, pues esos jóvenes, al salir, llevarán muchísimas deficiencias a pesar de los esfuerzos de sus maestros para enseñarles. Ojalá pronto puedan tocar a un paciente y se preparen, si es que ya egresados aspiran a hacer una especialidad, donde habrán de competir contra miles de aspirantes.

Pero volviendo a la graduación de los nuevos especialistas, me emocionó la del hijo de un querido amigo y compañero que se graduó de anestesiólogo pediatra, y el nieto de otro, graduado de cirujano, ambos en nuestra alma mater, y me hizo recordar cuando un 28 de febrero fuera el portavoz de los residentes, para agradecer a nuestros maestros que con paciencia y devoción, nos dieran la enseñanza y sus secretos; al personal del hospital y en especial a las enfermeras, por su apoyo; y a los pacientes que cual libro abierto nos dieron el arte y la ciencia de la medicina. Y como aquella mañana, hoy sigo diciendo ¡oh mi viejo hospital, qué dulce es tu recuerdo!

