Los números de Veracruz en seguridad pública 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las cifras de la incidencia delictiva correspondientes al mes de agosto del presente año; en el ámbito nacional destaca que en dicho periodo se cometieron casi 172 mil delitos: cerca de 2 mil 400 homicidios dolosos; 104 feminicidios; y más de 51 mil 700 robos.

En el acumulado anual, de enero al mes de agosto, México registró un millón 352 mil ilícitos; entre ellos, 19 mil 173 homicidios dolosos; 672 feminicidios; 416 secuestros; y 398 mil 739 robos.

¿Cómo está Veracruz en el tema de la incidencia delictiva?. En agosto se reportaron en la entidad 6 mil 791 delitos; 92 homicidios dolosos; 8 feminicidios; 4 secuestros; y casi mil 800 robos. Además, 473 robos de autos; y 436 robos a negocios.

En lo que va del año, Veracruz registra 59 mil 600 delitos: 753 homicidios dolosos; 50 feminicidios; 36 secuestros; y 15 mil 360 robos.

Habría que decir que los números del homicidio dolosos van a la baja en tierras veracruzanas: en agosto de 2020, por ejemplo, hubo en la entidad 130 casos; este año fueron 92.

A estas alturas de 2020, Veracruz acumulaba 885 homicidios dolosos; este año la cifra se ubica en 753; es decir, en 2021 se han consignado 130 casos menos que el año pasado.

Algo parecido ocurre en el caso del feminicidio, aunque en este ilícito el avance es mucho menor; de enero a agosto de 2020 se registraron 54 asesinatos de mujeres por razón de género; en el mismo periodo de 2021 van 50.

Probablemente uno de los delitos que más baja registran en este año es el secuestro: en 2020, hasta agosto se reportaban 94 casos; este año se registraron, en el mismo periodo, 36.

En términos generales, no hay malas cuentas en el área de la seguridad pública en Veracruz; sobre todo si se comparan las cifras del presente año con las registradas en 2018, último año de la administración estatal de Miguel Ángel Yunes; por ejemplo, durante los primeros 8 meses de dicho año se integraron mil 33 carpetas de investigación en la fiscalía estatal por el delito de homicidio doloso; este año fueron 753; es decir, 280 casos menos.

El feminicidio pasó en tres años de 72 a 50 –cifras de enero a agosto– casos; y el secuestro, de 101 a 36 víctimas, para una reducción cercana al 65 por ciento.

No son, en términos generales, malas cuentas en materia de seguridad pública para Veracruz; particularmente si se toma en cuenta que a diferencia de quienes llevaron las riendas de la dependencia durante la pasada administración, los actuales funcionarios no iniciaron funciones asumiéndose como especialistas en materia de seguridad y vigilancia; sólo iniciaron una labor discreta que, a fin de cuentas, no ha ofrecido malos resultados; al menos eso indican las cifras oficiales, que se basan en las carpetas de investigación integradas en la Fiscalía General del Estado.

