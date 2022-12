Los otros 12 de diciembre

El pueblo de México tiene en el 12 de diciembre un día de celebración nacional donde las muestras de fervor guadalupano hacen que las actividades en todo el país casi se paralicen.



Aprovechando la distracción, en actividades propias de la celebración, los partidos ligados a las élites políticas y económicas han realizado en esta fecha dos de los más grandes robos a la nación en la era neoliberal. El día de la Guadalupana en México pasó a ser, en las últimas décadas, uno de los días elegidos para legalizar fraudes en contra del patrimonio de los mexicanos.



Para las nuevas generaciones especialmente, deben quedar fijos en la memoria dos de los más grandes saqueos a nuestro país, perpetrados un día 12 de diciembre de los años 1998 y 2013.



El 12 de diciembre de 1998 fue el día en que la mayor deuda privada del mundo se convirtió, por decisión del presidente Ernesto Zedillo, y sin consultar al Congreso, en una deuda pública a pagar con el dinero de los contribuyentes mexicanos. Ese día, fue autorizada la creación del FOBAPROA, un fondo para rescatar a los bancos mexicanos y convertir a la nación entera en la gran deudora de los bancos con una deuda inicial de cerca de 600 mil millones de pesos, y que al día de hoy suma casi un billón de pesos, sin contar el billón de pesos que por concepto de intereses y moratorias ya se ha pagado. Según expertos el monto de esta deuda equivale a que cada mexicano nace debiendo 102 mil pesos.



Durante los días posteriores se decía irónicamente, “A Juan Diego la Virgen le hizo el milagro del Tepeyac y a ellos (los banqueros) el del Fobaproa.”.



Quince años después, en otro 12 de diciembre pero de 2003, fue aprobada la Reforma Eléctrica de parte, otra vez, de los partidos PRI y PAN. El gobierno de Peña Nieto y los partidos en el poder se habían unido de nuevo para aprobar una reforma que modificó la Constitución para que empresas privadas y extranjeras pudieran comerciar en el sector energético, explotando los bienes de la nación en un sector estratégico que en otros países incluso no podría ser permitido.



Este pasado 13 de diciembre, en su conferencia de prensa, el Presidente mencionó refiriéndose a quienes realizaban estas prácticas en contra del pueblo que “Ya no pueden, ni podrán”, y efectivamente ahora del lado del pueblo existen legisladores que tienen una mayor conciencia política de los tiempos que vivimos y que por una parte, desean el bienestar del país, y por otra, no quieren pasar al basurero de la historia con decisiones que traicionen a México.



Ya no se aprovecharán tan fácilmente de la fe de la gente.



FB: @ManuelHuertaLG



TW: @ManuelHuertaLdG



IG: manuelhuertalg



TikTok: manuelhuertalg