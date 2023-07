Los padres de Marlon no son culpables

Es importante que cuando se hable de casos de feminicidio tan delicados y dolorosos para las víctimas indirectas y para la sociedad, deben informarse y documentarse, para no confundir a los ciudadanos. Usando mis derechos que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 6, 7 y 8. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expreso lo siguiente:

El feminicidio de la joven Montserrat, de 20 años de edad, estudiante de la carrera de Derecho, fue golpeada brutalmente por su novio Marlon B.F. Los hechos ocurrieron en el puerto de Veracruz. Los novios asistieron a un bautizo de la familia de Marlon, posteriormente se fueron a casa de Montserrat. Aproximadamente las 7.30 pm del día 17 de abril de 2021, los padres de Monse recibieron una llamada de los papás de Marlon diciendo que su hija se encontraba en el hospital, al cual se trasladaron. Los médicos indicaron que su hija había sido golpeada de manera brutal, presentaba fractura de cráneo, cuello y brazo.

Cuando llegaron al hospital, los padres de Marlon ya no se encontraban, habían dejado a Monse hospitalizada y un boucher. El 19 de abril los familiares de Monse piden ayuda a través de las redes sociales para dar con el paradero de Marlon, ya que con la ayuda de sus padres había escapado y lo señalan como el agresor. El 23 de abril muere Monse, no logra sobrevivir por los golpes propiciados por su novio, y antes de fallecer señala a su agresor, a Marlon.

El 27 de abril la hermana de la víctima señala en sus redes sociales que los padres del agresor le negaron los primeros auxilios a su hermana y que ayudaron a Marlon a escapar. Posteriormente los padres de Marlon fueron detenidos en la Ciudad de México por la FGJ con la colaboración de la FGE de Veracruz, el 5 de noviembre 2021; hasta la fecha están privados de su libertad.

El 11 de mayo la Fiscalía ofrece 250 mil pesos a quien dé información de Marlon. Existe la carpeta de investigación UIP/DCVII/FESP/1250/2021, en la Fiscalía Especializada en delitos cometidos contra la familia, mujeres, niñas, niños y trata de personas. Marlon “N” el 3 de junio del 2022 se entrega en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es vinculado a proceso por el presunto delito de feminicidio en agravio de Montserrat “N”, con número de proceso 387/2021.

El 2 de junio año 2022 se presenta la Ley Monse ante el Congreso local, durante la sesión ordinaria turnada a la comisión permanente y puntos constitucionales. Su objetivo es sancionar a quien encubra a presuntos feminicidas o los ayuden a huir. Pretenden reformar los artículos 26 fracción II, 345 párrafo primero, fracción II y derogar la fracción III del Código Penal de Veracruz.

Quiero expresar que no defiendo al presunto feminicida y exijo justicia y todo el peso de la ley si él es el culpable, no hay una sentencia de juez, lo hablo y escribo de manera jurídica y profesional, tengo la información que los medios de comunicación, familiares y algunas autoridades han dado a conocer, con base en eso me baso; sí creo en la justicia y necesitamos un Estado de derecho.

Bajo el mismo tenor, los artículos antes escritos exoneran a los padres de Marlon, no se pueden señalar, culpar, criminalizar a personas que la misma ley protege o que las excluye de delito como lo marca el artículo 23 del Código Penal de Veracruz.

En caso que se diera la Ley Monse, no aplicará al caso Marlon “N” por lo siguiente: el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Artículo 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la cusa legal del procedimiento.

La Ley Monse, si se llega a dar, aplicará desde el momento en que sea aprobada y publicada; no aplica para el caso Marlon.

