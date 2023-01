Los partidos y los cárteles; impunidad atroz

Los grupos criminales cada vez actúan con mayor impunidad mostrando su poder con mensajes de terror, como sucede por todo el país, incluido Veracruz.



Para no ir lejos, el mes pasado desaparecieron a un coronel en Jalisco, donde este fin de semana atacaron a elementos de la Guardia Nacional, matando a uno e hiriendo a otro para luego realizar bloqueos carreteros.



En Chihuahua pudieron fugarse a sangre y fuego 30 reos y en Sonora criminales han difundido videos golpeando a un taquero y a mecánicos que se negaban a pagar extorsiones. Así transcurren los días, también con desapariciones a diario de mujeres.



En Veracruz, hace una semana, mataron a seis personas prácticamente enfrente de una base de la Armada de México.



Por la fuerza y planeación mostrada en esta ejecución pudieron haberla hecho en cualquier otro punto de la geografía veracruzana menos transitado, pues las víctimas recorrieron más de 200 kilómetros para llegar de la sierra de Papantla a Boca del Río, misma distancia que recorrerían de vuelta, pero a los sicarios no les importó matarlos a unos metros de los marinos, en la carretera vieja Veracruz-Xalapa.



Por cierto, mucho se ha dicho, en comentarios encontrados, sobre la persona que mataron (de paso a su familia y a un profesor), Fernando Pérez Vega. Es sabido a lo que se dedicaba en municipios de la sierra de Papantla y nadie que ande en la política puede decirse desconocedor de sus pasos.



¿Apoco los únicos que no lo saben son los de Fuerza por México, Gerardo Islas y Eduardo Vega?



Fernando ya había sido candidato, de Fuerza por México, a presidente de Coxquihui en 2021, cuando se enfrentó a su cuñada, la esposa de Reveriano Pérez, quien fue postulada por Morena. El choque los hizo perder y ganó el candidato del PAN, Juan Pablo Gómez.



Reveriano y Fernando ya había dejado atrás su distanciamiento y el primero daba los pasos, vía Fuerza por México, para nuevamente ser candidato, esta vez a diputado.



¿Qué es lo que motiva a los dirigentes de partidos aceptar a este tipo personas y postularlos? Unas veces el miedo y en otras ocasiones el interés económico o el deseo de ganar una elección a como dé lugar.



Por cierto, ordenar matar a un supuesto sicario de una banda contraria, en venganza porque le asesinaron a una gente muy cercana, sin importar que en la ejecución mataran a niños, terminó con la detención (por el escándalo en la opinión pública) del poderoso criminal llamado Comandante H, quien se sentía dueño de Coatzacoalcos y alrededores.



En esta ocasión, por asesinar a Pérez Vega, mataron también a niños, ¿habrá detención de algún capo?



¿Destape de Reynaldo? El exsecretario de Gobierno y exalcalde de Xalapa, Reynaldo Escobar Pérez, con motivo de su cumpleaños, reunió a un gran número de personajes veracruzanos.



Aunque en la reunión no hubo ningún mensaje político, algunos la interpretaron como el mensaje de que se destapó.



Reynaldo está muy tranquilo y entregado a sus labores de litigante y preparando un nuevo libro....eso sí, el relevo en la política ya está listo en la persona del joven abogado Reynaldo Escobar Estudillo.