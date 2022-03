Los pleitos por el poder

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los operadores que lo rodean parecerían vivir con mucha inquietud por la presencia mediática de otros actores políticos ajenos a la línea que les marcan desde las altas esferas del poder para el manejo de la sucesión de 2024, y sería esa la principal razón por la que se mantienen y abren pleitos sin ton ni son, a diestra y siniestra, con quien se les ponga enfrente, como si esos desfiguros dieran beneficio a la población. En realidad, lo que interesa a los ciudadanos son cuestiones relevantes de empleo, que no los crea la administración estatal, sólo la federación; seguridad, que es relativa y, en cambio, escala la violencia; infraestructura, sólo en el papel; salud, con serias deficiencias en instalaciones e insuficiencia de medicamentos para atender a niños con cáncer y a otros enfermos. La percepción es de que es un gobierno de saliva y, aparte, beligerante. Se entiende que de vez en cuando enfrente a sus a adversarios, por excepción, pero sin convertirlo en regla. Los dimes y diretes son estériles, y lo curioso es que no solamente se practican con los de afuera, casos de Miguel Ángel Yunes Linares, Dante Delgado Rannauro, Julen Rementería del Puerto, Indira Rosales San Román, gobernadores de filiación distinta, diputados o dirigentes del PRI, PRD y otros; pero también ocurren con los del mismo círculo de la 4T, como Ricardo Monreal Ávila, Sergio Gutiérrez Luna, alcaldes del PVEM que fueron sus aliados en las pasadas elecciones, entre otros, y a ese paso no tarda en iniciarse hostilidades con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por sus últimas recomendaciones dictadas debido a la comisión de violaciones a las garantías individuales de personas, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que también le ha enderezado la plana a las autoridades por sus pifias legislativas o de en la aplicación de actos jurídicos, o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por las observaciones de inconsistencias en la aplicación de recursos federales que encontró en Salud y Educación, principalmente. Quienes viven fuera del estado se sorprenden de la situación actual; en lugar de liderar el desarrollo industrial, marítimo-portuario, económico y comercial, agropecuario, pesca, educación, deportivo y en muchos sectores más, Veracruz ahora acapara las primeras planas de los medios de información nacionales o internacionales con notas de esos conflictos políticos, masacres, desastres naturales, desempleo, y calamidades que se presentan. ¿Lo merece Veracruz y sus pobladores? No habría respuesta afirmativa. Lo último, es el diferendo que se mantiene desde hace meses con el presidente de la Cámara de Diputados, el nativo de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, en busca de frenar su hiperactividad mediática para que no le haga sombra a la secretaria de Energía, Rocío Nhale García, de origen zacatecano, a quien desde la presidencia de la República se pretende impulsar como próxima candidata de MORENA y, eventualmente, sucesora de García Jiménez en el gobierno de Veracruz. De este asunto, el pronunciamiento de la diputada Rosalba Valencia Cruz, de la misma tierra de Gutiérrez Luna, para solicitar que el minatitleco cese “sus actos de proselitismo y precampaña” por Veracruz y transparente los recursos que utiliza para esos fines, no puede ser ajeno a la táctica utilizada por los operadores del gobierno veracruzano contra sus objetivos. Eso parece, y revela que, en realidad, les hace mella y les provoca temor.

