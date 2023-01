Los pobres: ¡Carne de cañón!

“Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya saben que cuando se necesita defender >en este caso la transformación<, se cuenta con el apoyo de ellos.



No así con sectores de la clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad, entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.



Esta sentencia de Andrés Manuel López Obrador del 4 de enero, retrata de cuerpo entero los valores humanos y éticos reales que tiene el Presidente, su verdadera doctrina demagógica de utilizar a los pobres para haberse hecho del poder, desde que fuera jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y lo peor, mantenerlos así, pobres toda su vida, para darles limosnas a cambio de su voto, de su movilización, de su apoyo incondicional a sus intereses políticos y los de su partido, Morena.



A don Andrés no le conviene que los pobres dejen de serlo, que escalen una posición social, un mejor nivel económico, así lo dijo públicamente en la mañanera de ese día. Su >estrategia política< es darles migajas a los pobres para que siempre sean sus peones, tanto para votar por él, por su partido Morena, o por sus incondicionales del PT y del Verde.



Su vieja, atractiva y pegajosa frase de grandes resultados electorales, que lo llevó inclusive a conquistar 30 millones de sufragios, “primero los pobres”, ahora, a confesión de parte, cobra una dimensión mayúscula, pues demuestra que nunca fue una postura ética y de justicia social, sino de chantaje electoral, de cosecha de votos por necesidad del que lo emite, que lo da a cambio de dinero, haciendo Andrés Manuel lo que el PRI, su antiguo partido, lo hizo por décadas: comprar votos por hambre del electorado.



¡Que vileza! Utilizar a los pobres como carne de cañón, confesado por aquel que se desgarraba la garganta día a día, discurso tras discurso, que su gobierno no era igual a los del PRI o los del PAN, que era diferente, cuando la realidad nos muestra que son idénticos y, en algunos casos, como éste, hasta peores, porque lo confiesan sin rubor alguno; hay que darles limosnas a los pobres para que voten por Morena, porque esa es su estrategia política para ganar elecciones, para hacerse del poder público, y si hay necesidad de sacar a esa muchedumbre a la calle (soltar el tigre), como en alguna ocasión lo mencionó, pues habrá que hacerlo para que griten fraude electoral, si pierden las elecciones, y realicen movilizaciones violentas, si es necesario.



Otro ejemplo de su irónica frase “primero los pobres” está en las acciones que vienen realizando tanto AMLO como su corcholata Claudia Sheinbaum, con el sistema de transporte colectivo Metro, utilizado por la clase trabajadora de la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, clase social pobre, a quien le han negado desde que tomaron el poder, miles de millones de pesos para mejorarlo, para profesionalizarlo, para modernizarlo, y los resultados allí están, accidente tras accidente, heridos y más heridos, muertos y más muertos, porque los jefes de la 4T han preferido llevar esos miles de millones de dólares, sí de dólares, a las obras faraónicas capricho del tlatoani.



Los pobres obreros y trabajadoras que se suben al Metro, cada vez que lo utilizan es sabiendo que quizás se accidentarán y, en el peor de los casos, no regresarán a sus casas con sus familias.



¡Carne de cañón los pobres! Instrumento de las ambiciones personales de AMLO para saciar sus apetitos políticos sin vergüenza ni moral alguna. En eso los ha convertido el hombre que trae 200 pesos en su cartera, no trae tarjeta de crédito ni sabe lo que es un cheque; guaoooo, qué ídolo de barro.



Con AMLO los pobres viviendo su infierno, y los que los alaban en cada uno de sus discursos: el paraíso, gracias a ellos.



