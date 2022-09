Los políticos a veces pierden la visión histórica 

Sangre, sudor y lágrimas no es el nombre de una famosa banda de rock ni el mensaje central del discurso de líderes prominentes que se han ganado su espacio en la historia sino una realidad patente y trágica que se vive en México.

Formalmente somos un país sin guerra, no existe una amenaza externa y los riesgos domésticos son un problema menor que no trasgrede los límites de la convivencia interna, pero la muestra, aunque no se conozca, señala lo contrario. Sangre y lágrimas fluyen a torrentes por nuestra geografía, el luto envuelve a cientos o miles de familias. Los hechos violentos y sangrientos de las últimas semanas en diversas partes de la geografía nacional, aparentemente coordinados y bajo patrones recurrentes que han tenido repercusión internacional, sustentan la tesis de un orden estatal rebasado.

Se ha especulando sobre la naturaleza y el origen, desde la capacidad de reacción de poderosas bandas delictivas ante actos estatales para la detención de delincuentes hasta escenarios justificantes de reorganización de las estructuras administrativas o la preparación del terreno con fines sucesorios.

La violencia criminal ha adquirido un carácter sistémico. Los patrones se reproducen con actos incendiarios en ciudades y carreteras con evidente regularidad. La narrativa oficial minimiza los acontecimientos y se enfoca al mantenimiento de la estrategia que se resume en no enfrentar el fuego con el fuego, pero la realidad, caprichosa como siempre, da muestras recurrentes de un panorama adverso preocupante que impacta todos los ámbitos de la vida nacional.

Se asuman o no como actos de terrorismo los hechos de violencia protagonizados por grupos armados, lo cierto es que la inseguridad se extiende y amenaza la paz social de manera determinante.

En otro orden de ideas, López Obrador, en un encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sinaloa, planteó llevar internet a las zonas del país, sobre todo rurales, que aún carecen de cobertura. Desde el punto de vista técnico, utilizando la infraestructura de la paraestatal, es un programa alcanzable y sería un logro monumental de la administración.

Durante la historia moderna del país se ha planteado como una de las razones del bajo nivel educativo de los mexicanos (9.7 años de estudio, es decir, poco más de la secundaria terminada) el difícil acceso a la educación, falta de escuelas, instalaciones adecuadas, profesores capacitados, planes de estudio deficientes y muchas cosas más.

¿Pero es solamente un problema de infraestructura, de acceso a internet? Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, el 70.1% de la población mayor a 6 años (80.6 millones) es usuario de internet con un 56.4% de hogares (20.1 millones de casas) cuentan con acceso a la red mundial. Los usuarios urbanos representan el 76.6% y los rurales 47.7%.

¿En qué usamos los mexicanos nuestro tiempo para navegar en internet? De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), las principales actividades son: entretenimiento (90.5%) comunicación entre usuarios (90.3%) y búsqueda de información (86.9%) y entre mayor nivel educativo tiene el usuario, más tiempo pasa en la red.

"La resolución de conciencias" no sucederá por el hecho de conectar a todos los mexicanos a internet, mucho menos si se utiliza como método de adoctrinamiento ideológico para una población que, en su mayoría, vive bajo la línea de la pobreza.

En resolución sucederá cuando los mexicanos encuentren en la educación el camino para mejorar su nivel de vida y que los resultados de conocimiento sean mejores y más redituables que trabajar para el crimen organizado o soñar con trabajar en el gobierno para disfrutar de las mieles de la corrupción.