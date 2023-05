Los Portales

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se encuentra en una situación de incertidumbre debido a que el Pleno del organismo no puede sesionar por falta de quórum. Sin embargo, nos recuerdan que esto no exime a los sujetos obligados de cumplir con sus responsabilidades en materia de transparencia.



***



El Inai advirtió ayer que todos los sujetos obligados, sin excepción, deben cumplir con las leyes en la materia y cargar sus obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), además de responder en tiempo y forma las solicitudes de información que se les presenten.



***



Es importante destacar que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el país. Por lo tanto, se espera que los sujetos obligados sigan cumpliendo con sus responsabilidades en este sentido, aún en medio de la situación actual en el Inai, y los ataques que llegan desde Palacio Nacional cada día con más fuerza.



***



En la alianza “Va por México” están ciertos de que perder la elección del Estado de México este año significaría dar por perdida también la contienda presidencial de 2024 ante la llamada cuarta transformación. Lo anterior, porque la entidad representa el padrón más grande del país. De ahí que, nos cuentan, los priistas, perredistas y panistas han decidido mostrar músculo en ese estado para ganar la gubernatura en junio próximo y, con ello, poner en aprietos al Movimiento de Regeneración Nacional que también busca a toda costa quedarse con el Ejecutivo mexiquense.



***



El gobierno de México anunció la emisión de una moneda conmemorativa por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece las características de la moneda, que tendrá un valor nominal de 20 pesos y será bimetálica, con una parte central de aleación de alpaca plateada y un anillo perimétrico de aleación de bronce-aluminio. El decreto establece que la Casa de Moneda de México será la encargada de acuñar la moneda, y que el Banco de México tendrá todos los derechos de autor y propiedad intelectual derivados del diseño y acuñación de la misma.



***



“No descartamos que sí pueda haber una crisis económica-financiera externa, que pueda impactarnos, pero de acuerdo a nuestras proyecciones esa crisis económica-financiera podría darse a partir de 2025. Y desde luego, no lo deseamos, toco madera. Externa”, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Aquí no hay ningún problema económico-financiero, sería hasta el 25, externa”. Pues esa es la predicción económica del mandatario.