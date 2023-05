Los Portales

Durante el fin de semana largo, no solo el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recibió abucheos y rechiflas, sino que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, también fue objeto de chiflidos y reclamos al final del segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila.



***



A diferencia del Secretario de Gobernación, que fue increpado por asistentes a un partido en el estadio Alfredo Harp Helú, Delgado Carillo recibió consignas tanto de militantes morenistas del estado fronterizo como de los cercanos al ahora abanderado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja.



***



Las reformas aprobadas la semana pasada por los senadores de Morena probablemente se enfrentarán a un inevitable freno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocho de los ministros que integran la corte podrían revertir las modificaciones a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Turismo y la desaparición del Conacyt, entre otras iniciativas.



***



Después de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que rompería el diálogo con el máximo tribunal, es probable que la mayoría de los miembros del Pleno de la Corte se opongan a las iniciativas que provengan desde Palacio Nacional. Ya se ha visto esto con el proyecto que circula sobre la anulación del llamado Plan B.



***



El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), publicó una lista de siete mexicanos que han sido designados como Sujetos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés) el 27 de abril de 2023.



***



La OFAC ha determinado que todos los bienes y propiedades de estos individuos, sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, deben ser bloqueados y que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales con ellos: Luis Lorenzo Gómez Arias, Ian Jassiel González Villegas, Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, Brayan Moisés Luquin Rodríguez, Clemente Padilla Zárate, Eduardo Pardo Espino y Pedro Rivas Sánchez.



***



La OFAC ha designado a estos individuos en virtud de la Orden Ejecutiva 14059 del 15 de diciembre de 2021, "imponiendo sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio global ilícito de drogas", debido a su implicación en actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas.



***



Las entidades incluidas en la lista son AKA Integral Services, Asesores y Promotores ACG, Atlantic Diamond Group, Besthings, Bussines Corporativo T Service Inc, Constructores B2, Corporativo Bussines MX Insider, Corporativo Soporte Legal Recovery, Envigh, Magniservia, NT Insurance Corporativo, Produzioni Peca, Resguardo de Valores y Servicios Integrales RSVI, RH Litman, Servicios Administrativos Dantwoo, Sociedad Spa Peninsula, SunCan Mexico, T Service Bussines Inc y Trados Comercio.



“Si el PRI se va, jóvenes, por mis, por mis, por mi sombrero, que Peso Pluma vendrá”, prometió ARMANDO GUADIANA, el candidato de Morena para gobernar Coahuila. Durante el segundo debate lanzó esta propuesta para atraer el voto de las juventudes, un concierto con el ídolo del momento, aunque le cante a los narcos y sus sicarios.