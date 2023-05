Los Portales

Que este fin de semana anduvo Ricardo Monreal apoyando la campaña de Armando Guadiana en Coahuila, la siguiente semana esperan que vaya Adán Augusto López, la que sigue en algún momento Claudia Sheinbaum, y en los últimos días, si logran ponerse de acuerdo con él, Marcelo Ebrard.



***



Que se habla de un rompimiento fuerte de Ebrard con Mario Delgado y también muy próximamente con el presidente López Obrador pues, dicen los enterados, están pidiéndole que le baje a su precampaña y a los señalamientos contra el partido, lo quieren más activo ayudando a Claudia y eso es algo que él no está dispuesto a aceptar de ninguna manera.



***



Que Monreal, Adán Augusto y Claudia ya dejaron en claro que harán todo lo que dicte el habitante de Palacio Nacional, pero Ebrard está convencido de que puede avanzar hacia la Presidencia sin colgarse de la imagen del tabasqueño al que le ha dado todo lo que le ha pedido en el pasado.



***



Por lo pronto, todo mundo observa a Marcelo, quieren saber si sigue siendo el carnal o simplemente un político mexicano que rompe con el mandatario, al más puro estilo de Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila. Los tiempos que fijó Morena rumbo a la encuesta interna hablan de septiembre, octubre y noviembre, pero los observadores creen que en lo que llega el día, los de Morena pueden hacerse pedazos con guerras sucias y golpes desde las mañaneras que pueden fracturar el proyecto soñado de continuidad de ya saben quién. ¿Se atreverá el carnal a hacerlo? ¿O se raja como Monreal?



***



Nos aseguran que en la administración de Julio Menchaca se tomaron muy en serio la tarea de combatir el denominado huachicol, por lo que en últimos días, los elementos de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, bajo el mando de Santiago Nieto, descubrieron y aseguraron un túnel con dos tomas clandestinas de combustible.



***



En el operativo participaron alrededor de 300 agentes que incautaron 38 mil litros de gasolina robada y detuvieron a 10 personas involucradas con ese ilícito. Así, durante la primera semana del mes, la oficina de Nieto Castillo sumó 135 judicializaciones, 54 vinculaciones a proceso, 13 sentencias, 32 órdenes de aprehensión y 93 acuerdos reparatorios por 1.5 millones de pesos.



***



Dicen los que saben que el Montepío Luz Saviñón, que encabeza Roberto Jorge Kiehnle Zárate, tiene planes de emitir Certificados Bursátiles por hasta 500 millones de pesos a largo plazo durante el primer semestre de este año. Esta emisión permitirá realizar una amortización anticipada de la emisión MONTPIO 19. Lo interesante es que dice que el objetivo principal de esta emisión es evitar cualquier posible volatilidad relacionada con las elecciones federales del año 2024.



***



Que el empresario Ángel Beltrán Acosta ha generado atención debido a su participación en el sector tecnológico y a los contratos que ha obtenido en el marco de la 4T. A pesar de su cercanía con funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha logrado asegurar buenos acuerdos en esta nueva administración.



***



Sin embargo, su relación con el gobierno ha sido objeto de controversia. Se le han atribuido señalamientos de sobreprecios, falta de personal especializado y no cumplimiento de servicios. Estos problemas han llevado a que su nombre aparezca en denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, dirigida por María de la Luz Mijangos Borja, así como en expedientes de la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Roberto Salcedo Aquino.



No, no, no, en Neza no… Parece que al alcalde morenista de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, no le gusta que la candidata opositora a su partido realice actos de campaña en su municipio. Por ello, su administración decidió bloquear un encuentro que la priísta Alejandra del Moral tenía programado en el auditorio Alfredo del Mazo. A detalle, el alcalde mexiquense negó en dos ocasiones consecutivas las sedes solicitadas por organizaciones civiles de mujeres; esto, aseguran, por indicación del exalcalde de esa plaza, Juan Hugo de la Rosa García.