Los Portales

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de Omar García Harfuch, y la Marina, de Rafael Ojeda, se logró la detención de ocho presuntos integrantes de una banda delictiva que opera en la capital del país, dedicada a delitos como extorsión, cobro de piso, secuestro, invasión de predios, venta y distribución de drogas. El hecho registrado en la alcaldía Tláhuac, que gobierna Berenice Hernández, representa un golpe más a las estructuras criminales de grupos como los denominados Unión Tepito, Los Rodolfos, Cártel de Tláhuac y Los Gastones.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó un decreto que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación a las pensiones alimenticias. Estas reformas tienen como objetivo principal fortalecer la protección de los derechos de los menores en cuanto a las obligaciones de manutención.



Lo más relevante, dicen, es que se establece la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que centralizará la información de deudores y acreedores de pensiones alimenticias. Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México serán responsables de suministrar, intercambiar, consultar y actualizar la información relacionada con el incumplimiento de estas obligaciones. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será público.



Además del quemón a los desobligados, se establece la emisión de certificados de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que podrán ser requeridos en diversos trámites y procedimientos, como obtención de licencias de conducir, pasaportes, participación en cargos políticos y transacciones inmobiliarias. Además, se implementarán medidas de restricción migratoria para los deudores alimentarios morosos o aquellos que representen un riesgo de evasión de pago.



Atención señor Torruco, los medios de comunicación españoles han lanzado una advertencia sobre la preocupante situación del sargazo, una alga marina, que podría tener graves repercusiones en el negocio turístico de renombradas cadenas hoteleras como Riú, Barceló y Meliá en México. Y por consiguiente, no recomiendan viajar a las playas de esta nación en estos días.



El sargazo, una plaga que ha afectado las playas mexicanas en los últimos años, se ha convertido en una amenaza real para el sector turístico. Los informes destacan que las idílicas costas del país están siendo invadidas por esta alga, lo cual podría impactar negativamente en la experiencia vacacional de los turistas y, en última instancia, en los ingresos de las cadenas hoteleras mencionadas. Pero el gobierno sigue diciendo que eso no existe.



Una bomba de tiempo está a punto de estallar en las manos de Biden y López Obrador. Nos recuerdan que miles de migrantes acampan en las principales ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México, siguen llegando masivamente migrantes que se arriesgan a viajar a EU antes de que se levante el Título 42 este jueves 11 de mayo, una norma que ha permitido las expulsiones rápidas por motivos sanitarios.



El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional para evitar la entrada de migrantes desde México y está preparando leyes para considerar como “delito grave” la entrada ilegal y permitir así la expulsión de los migrantes. Por lo pronto, la marea humana se agita enfrente de los ojos de las autoridades estadounidenses, que ven cómo sus amenazas no asustan a los que persiguen el sueño americano, sin importar que eso represente la muerte.



Que en el estado de Puebla la carrera por el 2024 está más que adelantada, en un recorrido por las principales avenidas puede usted encontrar bardas, espectaculares y todo tipo de publicidad del diputado Ignacio Mier, el senador Alejandro Armenta y, más recientemente de JULIO HUERTA, el primo del finado gobernador Miguel Barbosa. A los tres mencionados los impulsa una diferente corcholata presidencial; al primero el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al segundo el senador Ricardo Monreal y al tercero la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.