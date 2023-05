Los Portales

La orden surge tras una denuncia presentada por un abogado en nombre de la familia de una persona fallecida por la enfermedad, acusando a López-Gatell y a la Secretaría de Salud de negligencia y falta de cumplimiento de sus obligaciones.



El juez ha instruido a la FGR a continuar con la investigación, ya que considera que existen suficientes pruebas y documentación para abordar el caso. Y si en una de esas se suman miles de mexicanos que perdieron a un familiar por la torpeza del funcionario, su altivez y groserías, pues claro que está en problemas.



El abogado ha anunciado que seguirá luchando por la justicia de las familias afectadas y ha acusado a López-Gatell de falta de cuidado, negligencia y ocultamiento de información durante la emergencia sanitaria. El proceso legal ha enfrentado obstáculos anteriores, pero ahora la FGR deberá profundizar en la investigación y analizar posibles delitos relacionados con la responsabilidad penal en el manejo de la pandemia, incluyendo el delito de homicidio por omisión contemplado en el Código Penal Federal.



Hablando de improvisadas. “Pues mire, esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense, esta revista famosa internacional que decía: ‘El economista del año’, siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción, los presidentes de México de aquél entonces, salían en la portada”, respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando en la mañanera de ayer le preguntaron por el galardón que recibirá la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.



Un premio de derechos humanos por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas a Norma Piña. Un premio de verdad, no como las tesis de una señora que está muy cerca del poder, dicen los que saben, tratando de quedar bien todo el tiempo para evitar salir del círculo de protección del poder. Sí, que todo mundo comenzó a pensar en Yasmín Esquivel Mossa.



Que nomás falta que quiera el Presidente. El abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, insiste muy elegante y seguro de sí mismo ante medios que solicitará ante un juez de Control que se prescriban las acusaciones por lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso Odebrecht.



Según el abogado, existieron deficiencias en el proceso y se violaron los plazos establecidos en el Código Penal Federal. Además, mencionó que su cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo reparatorio, aunque aún no se ha fijado una fecha para la reunión. A pesar de que Pemex y la UIF aceptaron negociar, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado la oferta de más de 200 millones de pesos presentada por Lozoya. Por lo pronto, y sin importar el show del abogado y sus poses para la foto, Emilio seguirá en la cárcel.



Que el representante de la CTM en Sonora, Javier Villarreal, sigue presionando a los trabajadores de diferentes industrias en el estado con prácticas al estilo del crimen organizado, buscando que se unan a un organismo sindical que prácticamente extorsiona a las empresas.



En la zona Yaqui de Sonora, por ejemplo, el líder sindicalista envió a su lugarteniente, José Bustamante, a amenazar de muerte a la planta laboral de las cementeras, tanto en persona como por WhatsApp, con afirmaciones como que “un piquete y al horno”, entre otras amenazas a trabajadores. No es la primera vez que Villarreal actúa de ese modo, pero los trabajadores temen denunciar ante el creciente poder que está tomando.



