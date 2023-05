Los Portales

Que aquellos que piensan que la decisión de la SCJN sobre el llamado Plan B verdaderamente enojó al presidente López Obrador estarían muy equivocados, pues el escenario está puesto justo como él lo había querido desde hace ya varios meses. La votación de nueve a dos para anular la primera parte de la reforma sirvió para que todos los miembros de la denominada 4T arremetieran contra el máximo tribunal y se abriera el camino a una reforma al Poder Judicial que ya había sido anticipada por AMLO.



***



“¿Qué era el Plan B, en esencia?”, preguntó ayer López Obrador durante su mañanera. Y procedió a pegarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el Presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos?, que también ganan más que el Presidente. Entonces, era defender sus intereses”. Ya está una parte de la narrativa circulando entre los pasajeros del Metro y los beneficiarios de sus programas sociales. El pueblo bueno que no cuestiona sus razonamientos con jiribilla.



***



Ya es público que Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, anunció el inicio de operación del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas a partir del 29 de Mayo del 2023. Este banco de datos forenses estará conformado por la interconexión gradual de registros y sistemas como el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética, el Registro Nacional de Detenciones, el Registro Nacional del Delito de Tortura, entre otros.



***



Aseguran los observadores que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, está llevando a cabo una serie de recorridos por todo el país con el objetivo de asegurar a los miembros de la Guardia Nacional que sus derechos laborales serán respetados, luego de que la Suprema Corte de Justicia decidiera retirar el control de esta fuerza a la Secretaría de la Defensa Nacional.



***



Sin embargo, durante sus visitas, Rodríguez se ha encontrado con múltiples reclamos por parte de los integrantes de la Guardia Nacional. Uno de los principales problemas señalados es la falta de armamento y equipo adecuado para enfrentar a los grupos del crimen organizado. Estas deficiencias pueden representar un desafío significativo para garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía.



***



El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, parece haber creído la versión que promovieron sus cercanos sobre que podría ser llamado como candidato presidencial de la oposición, esto bajo el argumento de que podría transitar sin inconvenientes entre la 4T y los partidos contrarios. Ahí tendría explicación la campaña que el senador del Partido Verde está haciendo en varias entidades, promoviendo su fotografía con la portada de una revista, basta echar un ojo a los espectaculares y al transporte público que lleva su cara por toda la Ciudad de México.