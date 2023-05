Los Portales

Para solventar sus gastos, las atletas llevaron a cabo varias ventas de productos, como trajes de baño, ésta no es la primera vez que los deportistas padecen la administración de la sonorense Guevara Espinoza, a quien además se le han detectado en auditorías “irregularidades en la documentación comprobatoria” de los gastos en la dependencia por más de 150 millones de pesos.



***



Todavía están sufriendo por el golpe de los hackers. La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, emitió un acuerdo mediante el cual se prorroga por segunda ocasión la suspensión de términos y plazos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Nacional del Agua. Esta medida se debe a la persistencia de la afectación en los sistemas informáticos originada por un incidente de seguridad ocurrido el 13 de abril de 2023.



***



Durante la entrega de Reconocimientos del Programa de capacitación Aliados por una Cultura de Protección de Datos Personales, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra Cadena, reafirmó el compromiso del instituto en fortalecer la cultura de la legalidad, protección de los datos personales y transparencia en el país.



***









“No contamos con el quórum completo para poder sesionar, pero sí con un ánimo, una fuerza y un férreo compromiso de no fallarle a la sociedad mexicana (…) a veces se cree que las tareas del Instituto podría hacerlas la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, pero esta actividad (de capacitación), entre muchas más que lleva a cabo, de ninguna manera podría ser absorbidas por éstas o por otras instancias”, sostuvo.



***



El representante del Gobierno de Nayarit en la Ciudad de México, José Gabriel Camarena Morales, camina como el funcionario más poderoso y de mayor influencia con el gobernador Miguel Ángel Navarro; pero también es el que acumula los mayores señalamientos por irregularidades.



***



A pesar de tener antecedentes de investigaciones por delitos financieros, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Camarena acumula cargos adicionales como Coordinador General Jurídico del Ejecutivo Estatal, Asesor General del gobernador del Estado de Nayarit y, por si fuera poco, director general del Comité Administrativo de la Feria Nacional Tepic.



***



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó los nombres de cuatro mexicanos y entidades que han sido incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List). Residentes en Culiacán: Mario Esteban Ogazón Sedano; Joaquín Guzmán López (también conocido como El Güero o Güero Moreno), y Saúl Páez López. Y Raymundo Pérez Uribe, residente de la Ciudad de México.



***



Además, se han designado dos entidades: Urbanización, Inmobiliaria y Construcción de Obras, S.A. de C.V.: Con sede en Culiacán, Sinaloa, México. Se dedica a actividades inmobiliarias y de construcción. Es propiedad, está controlada o actúa en nombre de Mario Esteban Ogazón Sedano. Y Sumilab, S.A. de C.V., con sede en Culiacán, Sinaloa, México. Se dedica a la fabricación de productos químicos. Ha participado en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción.



En el gobierno federal se colgaron una medalla que no les corresponde al anotarse como propio el triunfo del equipo de nado sincronizado mexicano en la copa del mundo en Egipto, pues las hoy ganadoras de la medalla de oro no recibieron los apoyos necesarios de la Conade, de Ana Gabriela Guevara.