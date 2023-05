Los Portales

El presidente del PAN afirmó que después del el 4 de junio inicia el proceso 2024 de Acción Nacional, por lo que solicitó a los consejeros que apoyen a los líderes estatales para encontrar las mejores condiciones de competitividad y unidad. “En el 2021 hubo más votos en la oposición que en la coalición de Morena”, precisaba Marko Cortés.



***



Muchos panistas consideran que Lilly Téllez traicionó al partido que la apoyó para llegar al Senado, así que durante la sesión del Consejo Nacional del PAN, además de actualizar sus reglamentos, también fue evidente el rechazo generalizado que se ganó la lectora de noticias, quien ahora debe preguntarle a su asesor Roberto Gil Zuarth qué nuevo partido deben buscar para pelear la candidatura presidencial en el lejano 2030.



***



A decir por sus reuniones que hace públicas a través de sus redes sociales y estados de WhatsApp, el diputado federal y aspirante de Morena a la gubernatura del estado, Sergio Gutiérrez Luna, ya explora un plan “B”.



Al menos así lo demuestran los nexos que mantiene con personajes de Movimiento Ciudadano (MC).



Y es que se ha dejado ver con gente como José Manuel del Río Virgen y con la diputada local de MC, Ruth Callejas Roldán, esta última le acercó al grupo magisterial donde tenía ascendencia su padre Juan Nicolás Callejas.



De manera que ese tipo de relaciones sólo demuestran que el expresidente de la Mesa Directiva sí es opción para el partido de Dante Delgado Rannauro.



***



Por qué será que los morenistas comenzaron a decir que en Estado de México se anticipa un “fraude electoral”. Dicen los que saben que la razón es que las encuestas se cerraron y la diferencia entre las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral es ahora de unos cinco puntos, de ahí que causara sorpresa que, durante el segundo debate entre las abanderadas, la representante de Va por México cuestionara a la cuartotransformista si, de perder la elección, respetaría los resultados, pregunta que se quedó sin respuesta.



***



Intensa ha sido la danza de aspirantes en Morena, al grado que mediáticamente pareciera es la única contienda interna de interés público. En este contexto, hay que notar el avance de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, quien ha llamado la atención como uno de los perfiles más puros en el obradorismo en la capital, y no olvidemos que Andrés Manuel López Obrador le tiene toda la confianza.



***



Recordemos también que la experimentada funcionaria rompió el llamado “techo de cristal” al ser la primera mujer en comandar la seguridad pública nacional y estar alineada a la austeridad republicana, tan vital para el Presidente. Es uno de los perfiles más sólidos de la 4T, que no nos sorprenda verla en un nuevo reto en la Ciudad de México.



***



Dicen los que saben al interior de la contienda de Morena para la presidencial, que todo indica que la primera encuesta para elegir candidato de la grande será en septiembre, y el más afectado podría ser Marcelo Ebrard, quien más de una vez ha expresado su molestia con la dirigencia de Mario Delgado y su manera de llevar la contienda interna.



***



Y es que el canciller pidió definir con tiempo el proceso de elección para que las corcholatas en cargos públicos tuvieran tiempo de renunciar y hacer campaña partiendo de un piso parejo. Cada semana, Marcelo ha venido perdiendo terreno en las encuestas, pues a todas luces se sabe que mientras Sheinbaum aprovecha los recursos que le da el ser jefa de la Ciudad de México, Adán Augusto aprovecha la cercanía con gobernadores en su cargo de secretario de Gobernación.



Marko Cortés, presidente del PAN, tuvo un momento de reflexión durante el Consejo Nacional del partido, ya que afirmó que no hay nada peor que un panista hablando mal de otro panista. Los militantes del partido fundado por Manuel Gómez Morín sabían que se refería a Lilly Téllez, quien nuevamente volvió a confrontar a un compañero de partido, tal y como lo hizo en Morena.