Los Portales

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, tuvo agenda futbolera el fin de semana, pues no sólo estuvo pendiente en la final entre Tigres y Chivas, sino que hasta se tomó el tiempo de apostar con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, apoyos a 60 niños con cáncer, los cuales tendrán que ser entregados por el tapatío.



***



Además, hizo pública una votación en Twitter para decidir si el equipo universitario recibirá un nuevo estadio o una remodelación del que ya tienen. No obstante, su pasión futbolística no le dejó muy buenos dividendos, pues en redes sociales le reclamaban enfocarse en los problemas que azotan su estado, por ejemplo, los altos niveles de contaminación, la reciente balacera cerca de una universidad y el elevado índice de homicidios que, tan sólo durante la tercera semana de mayo, se colocó en 17.



***



Oootra vez la diputada morenista María Clemente García protagonizó una pelea que se hizo viral, ahora por discutir con una ciudadana contra la que lanzó improperios y tachó de “fifí”. Cuentan que en su partido ya no sorprenden los constantes exabruptos de la legisladora, pero sí molestan sobre todo de cara a la contienda electoral en la que pidieron a todos los militantes y simpatizantes cuartotransformistas evitar caer en acciones que le puedan restar puntos al movimiento.



***



El Gobierno mexicano aprobó un decreto histórico para crear la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Esta comisión, independiente y bajo la supervisión de la Secretaría de Salud, de Jorge Carlos Alcocer Varela, tiene como objetivo principal proteger el derecho de todos los mexicanos a recibir atención en salud mental y adicciones. Se enfocará en un enfoque comunitario integral, respetando los derechos humanos, la diversidad cultural y la igualdad de género.



***



Que la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones marca un importante avance en la política de salud de México. Será la entidad líder en la promoción de la salud mental y la lucha contra las adicciones en el país. Su enfoque estará en garantizar una atención integral y equitativa para todos, así como en promover la prevención y la concienciación sobre estos temas.



“Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras, no se puede”, dijo el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ayer. Pero lo que inquietó a los observadores, es que habló de golpe de Estado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Una cosa es que violen la Constitución —a ver, que me digan los ministros si no la están violando— cobrando más de lo que cobra el Presidente y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea, que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”.